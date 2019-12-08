機車撞警車「警妹求鳴笛影像」　騎士昏迷4天控：警車突衝出完全沒聲音燈光

▲強烈撞擊力道讓兩車車殼零件當場噴飛，機車應聲倒地。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台北市大安警分局一名員警開警車趕著處理公務，在「禁止左轉」路口左轉，遭到對向一輛綠燈直行的機車撞上，造成騎士昏迷4天才醒來。事後員警妹妹發文請大家協尋「鳴笛」影像，否則哥哥會受罰，「不讓在第一線的警察因此失去了原本從警的熱情。」但騎士出面控訴，當時警車根本就沒有鳴笛閃燈，「他們就告訴我說，大家都有注意到他，就我沒有注意到他。」

根據路口監視器畫面，11月25日上午10時多，董姓男子騎車回家行經辛亥路3段，他高速撞上警車，強烈撞擊力道讓兩車車殼零件當場噴飛，機車應聲倒地。

董男當場陷入昏迷，且有左腿粉碎性骨折、橫紋肌溶解症、血胸等症狀，昏迷4天才醒來，現在還在醫院治療。現在雙方對警車有沒有鳴笛說法不同，一名目擊者說，事發後警車燈沒在閃，「鳴笛是有啦，很大聲啊。」

▲▼監視器拍下車禍經過。（圖／東森新聞）

▼監視器拍下車禍經過。（圖／東森新聞）

開警車的蕭姓員警今年只有30歲，在交通分隊任職兩年。他的妹妹在「爆料公社」臉書社團發文表示，當時哥哥有鳴笛加上閃燈，但目前還沒找到有聲音的事發影像，長官要求要有鳴笛畫面，否則員警儘管是執行公務，也依舊要全權負責，希望尋求行車紀錄器畫面，「不讓在第一線的警察因此失去了原本從警的熱情。」

而董男出面控訴，「警車突然衝出來，來不及閃避，我就直接撞上去了。完全沒有聲音、沒有燈光，甚至那邊不能隨意左轉。」他不滿警方的態度，「我們在請他提供證據的時候，他們說因為覆蓋所以沒了。我們就覺得很奇怪，因為一個警察的設備，你一個事故就全部都壞掉。他們就告訴我說，大家都有注意到他，就我沒有注意到他。

由於警車行車紀錄器和密錄器因撞擊毀損，現在雙方各說各話，雖事發地點在大安警分局轄區，但為了避免爭議，案件將交由中正二分局持續釐清。

▲▼董男昏迷4天才醒來，且左腿粉碎性骨折，至今仍在醫院治療。（圖／東森新聞）