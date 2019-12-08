超好康！除夕飛石垣島55分鐘直達　5日遊5萬元有找

▲知名度假村集團Club Med推出多項年末壓軸優惠。（圖／Club Med提供）



記者李宜秦／台北報導

2019年已近年末，適逢聖誕節、跨年、春節等慶祝節日，正好適合來趟旅行，犒賞自己1年來的辛苦。知名度假村集團Club Med推出多項年末壓軸優惠，包括北海道雪村5日遊4.2萬元、馬爾地夫7日遊7.6萬元，此外還有適合全家出遊的包機專案，除夕、初一飛日本石垣島只要55分鐘就能直達，5日遊的價格更是5萬元有找。

每逢冬季就會想到雪國「北海道」，該地極佳的雪質滑起來就像是漂浮一樣，是最適合初學者的無痛練習場，Club Med Tomamu推出5天4夜遊程，只要4萬8600元起。而今年重新打造大廳、軟硬體設備的Club Med Sahoro滑雪度假村，5天4夜更是只要4萬2000元起。

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Club Med滑雪度假村中，均免費提供4歲以上的兒童和成人分級分齡多種語言滑雪課程，今年更針對初雪者與小朋友新增成人魔毯設施，讓親子旅客可以找到彼此最適合的玩雪方式，豐富的雪地健行、雪橇等活動打造不同層次的雪地玩樂感受，其中「露天加拿大浴池」也是不能錯過的獨家享受。

▲▼知名度假村集團Club Med推出多項年末壓軸優惠。（圖／Club Med提供）



而怕冷的旅客則適合來度假天堂「馬爾地夫」，寶石藍的印度洋加上遠離寒冷天氣的豔陽與細白沙灘，最適合將年假揮霍在這樣的熱帶仙境，Club Med卡尼島除了包辦一切食宿與機票，村中也提供豐富的玩樂活動讓旅客選擇，7天5夜只要7萬6100元起。

同樣也是在馬爾地夫的Club Med芬妮芙島，則是將重點放在旅客的私密空間，來到芬妮芙可以明顯感受到更加清幽奢華、隱私浪漫的氣氛，每棟獨立別墅都擁有一座私人無邊際泳池及無限暢飲的吧台酒吧，還有私人管家照看專屬兩人的親密時光、滿足大小需求。

Club Med 指出，2019年末壓軸優惠限量釋出，在12月底前手刀下訂小年夜、初三、初七出發前往馬來西亞珍拉汀灣，可享5天4夜最低4萬2000元的優惠；若選擇除夕、初一飛往日本石垣島的包機直飛，只要55分鐘就可到達，適合闔家出遊的旅客，5天4夜只要4萬9800元起。

▲知名度假村集團Club Med推出多項年末壓軸優惠。（圖／Club Med提供）