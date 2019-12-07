合歡山降瑞雪！追雪車潮塞爆中橫　合歡警起大早搶疏通

▲▼合歡派出所員警趕在7時前來到大禹嶺管制站前準備疏導車流。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「大雪」是入冬之後第三個節氣，6日中午合歡山降下瑞雪，正可見證西漢天文學家鄧平制定「太初曆」的智慧，歷久不衰，此次瑞雪下的可說是恰如其時，恰逢週末期間，大批追雪族湧上合歡山，每個人都小一睹「北風捲地白草折」冰霰壓枝的美景，頓時，合歡山成為體驗冬季的朝聖之地。

由於6日埔里工務段已發佈「只出不進」之封路管制措施，執勤經驗豐富的合歡派出所員警預判武嶺東側的管制站大禹嶺今日早上必定擠滿了等候上山的車潮，所以趕在7時前來到大禹嶺管制站前準備疏導車流。

由於昨夜凌晨起，合歡山上下起大雨，合歡山的道路積雪被雨水沖刷殆盡，只剩山壁還留些殘雪，但仍擋不住遊客爭睹白雪的興頭。果然，大禹嶺廣場前塞滿了準備上山賞雪的各式車輛，合歡派出所員警與太魯閣工務段工人相互配合，在7時整準點放行。

▲▼埔里工務段發佈「只出不進」之封路管制措施。

由於有員警駐守吹哨指揮，上山的車輛依序排隊上山，立即疏通了追雪車潮的壅塞第一點，隨後合歡所警員呂小平再度前往松雪樓前大廣場指揮疏導，讓在大霧中行駛的賞雪車輛提高警覺，得以順利前往各積雪景點停車，只見攜家帶眷、扶老攜幼的欣喜家庭，盡情在各積雪處堆雪人、拍照留念，欣喜之情溢於言表，各遊客也對執勤員警道謝，表達慰勉致謝之意。

新城分局長何孟宗表示，此次瑞雪的來臨期比往年提早了20幾天，不管這次降雪的持續期有幾天，都已象徵了合歡山雪季的到來，在往後的3個月的正式雪季不知還有幾波降雪，希望遊客都能像本次一樣，都能遵從警方的指揮通行，並依工務段人員視狀況加裝雪鏈，依降雪狀況進出；此次降雪期間，合歡山上並無人員傷亡，亦無任何受困車輛打滑受困之情形，顯見大家表現出完美的旅遊素質，希望能繼續保持下去，共創優質的賞雪環境。

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