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雪中送炭！企業慷慨助陽光基金會　優秀學子走秀展自信與創意

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▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

▲獲獎學生秀出自信與創意。（圖／記者翁進忠攝

記者翁進忠／高雄報導

陽光基金會南區中心7日下午舉辦獎助學金頒獎，共有117名學子獲獎，獎助典禮以「花」為主題，每位得獎者藉由裝扮走星光大道，秀出自信與獨一無二的創意，讓今年度的頒獎典禮特別有聖誕祝福。

陽光基金會南區中心12月7日於油廠國小舉辦陽光獎助學金頒獎典禮，共有117名優秀學子獲獎，南區中心葉育秀主任表示：「目前整體社會的經濟狀況都不是很好，獎助學金對多數的學子來說，也是重要的學費來源之一，歡迎企業及社會大眾給這群努力向上的學子更多的支持與肯定」。▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

▲獲獎學生上台領獎。（圖／記者翁進忠翻攝）

其中，一位就讀高雄博愛國小二年級的林容萱，以跆拳道比賽佳績榮獲「陽光子女特殊才藝獎學金」，他的父親林筵鈞先天就患有血管瘤，但他很樂觀開朗，與陽光相識於20年前。▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

▲獲獎學生林容萱與爸爸林筵鈞合照。（圖／記者翁進忠攝）

林筵鈞表示，容萱的同學曾經看著他的臉問她說「妳爸爸的臉怎麼會這樣？」，她回說「是血管瘤啊，那是上帝帶給爸爸的祝福」，林筵鈞憶起也感謝同學的提問，讓他有機會說明臉上紅色斑塊，他自我調侃的說「這樣就算走丟了，也比較好被認出啊，時間久了，臉上的紅紅斑塊不再是大家的話題，而是專屬的特殊記號。」

林容萱說在她心中，爸爸是一個機器設備維護醫生，維護許多在醫院救人的儀器及設備，是個正義使者，努力工作賺錢，照顧她們全家，也是一個笑話高手，因為爸爸總說「世界上還有很多不認識的人、事、物，需要用更寬廣的心去看待，一切都會變得更快樂！」

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