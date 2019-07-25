陽光基金會攜手桃園市圖書館　辦臉部平權真人圖書講座

▲臉部平權真人講座演講者郭修銘。（圖／陽光基金會提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

陽光基金會2019年每個月與桃園市政府圖書館合作辦理臉部平權真人圖書講座，2019年7月20日於桃園市立八德圖書分館辦理，本次講座邀請陽光基金會服務對象-八仙傷友郭修銘與血管瘤朋友黃立丞分享自身故事，每本書都有獨特精彩的篇章，就如他們的故事，都有獨一無二的價值，從他們故事中，能夠看見社會更多不一樣的面貌，也期許社會能夠尊重多元、包容不同，只要多一點關心、多一點行動，就會看見改變的力量。



郭修銘全身40%燒燙傷，曾想拿下氧氣罩結束生命，直到阿姨拔下義肢那一幕，他大受震驚轉念要專心復健，郭修銘是一位對未來懷抱憧憬的大男孩，當兵放假時，從來沒有去過娛樂場所的他，受同學的邀請，一起前往八仙水上樂園，「我永遠記得那天是6月27日的晚上8:32分，一轉身，背後撲來大火，全部人在火場中亂竄……至今我仍無法相信這是真實發生的事。」郭修銘本來非常在意自己的外表，受傷後，全身40%的大面積燒燙傷，受傷部位集中在四肢，媽媽擔心修銘看到自己的樣子會無法承受，把在醫院所有會反光的東西收起來，當時，在醫院什麼都不能做，連最基本的吃飯、洗澡與走路都需要別人幫忙，修銘曾經想拿下氧氣罩結束自己的生命，認為沒有人能夠了解他的痛苦。直到那天阿姨緩緩拔下義肢，輕輕說著：「修銘，我都懂，雖然我們從外表可能看不出一個人的痛苦，但你知道你都有我們陪著你。」修銘大受震驚轉念要專心復健。出院後，也曾經因為穿著壓力衣到外面被別人指指點點，但修銘把遇到的低潮轉換成力量，把心情寫成一首首歌讓大家更認識他，也跟著陽光基金會到處進行臉部平權的宣導，分享生命故事，期許社會能更友善，對於每個不同的人，能夠尊重與包容。



77年次的黃立丞，在童年時期就過得比一般孩子來的辛苦，血管瘤發病部位在右臉的他，除了長相異於常人之外，還必須動無數次的刀，甚至曾經因為外表的不一樣，走在路上遭受同學吐檳榔汁，但他沒有因此氣餒，反而更努力地充實自己的生活，因為血管瘤慢慢變大壓迫到視神經加上右眼歷經了兩次的手術，視力僅剩一成，仍熱衷社團成為風雲人物，過去他曾是歷史老師，後來自己創業當老闆，「還記得有一次在國泰醫院，遇見了一個爸爸抱著一位血管瘤的小女孩，媽媽從診間走了出來，自責地哭著對先生說：『對不起！我把你的孩子生成這樣……』當下立丞深有同感，想起自己的爸爸、媽媽也經歷過這段日子，忍不住也掉下淚來，那一刻在心中就立下創業的目標，優先聘請顏面傷殘者，希望社會能夠公平地對待每個人，現在的立丞也即將成為人父，他期待持續透過分享自己的故事，讓更多人認識顏損者，讓自己的女兒以爸爸為傲。



接下來的8到12月份，陽光基金會在桃園市各個圖書館持續展出臉部平權書展：

臉部平權書展-

8月份-康莊分館、大竹分館、大林分館

9月份-會稽分館、埔心分館、大園分館

10月份-山德分館、崎頂分館、富岡分館

11月份-東勢分館、新坡分館、大崗分館

12月份-山腳分館、草漯分館、迴龍分館

臉部平權真人圖書講座-

8月17日 13:30-14:35 蘆竹分館-場次一:不一樣，好奇怪。分享者:李慧珠 (https://www.facebook.com/Sunshine.Taiwan/posts/10155963219727625/)

8月17日 14:40-15:45 蘆竹分館-場次二:癒火重生的美麗。分享者:陳美麗 (https://www.sunshine.org.tw/story/type1/story20190111)



相關講座報名資訊可參考：https://docs.google.com/forms/d/1PmpLLN5uFOu6gbP6dzS33yAikd-P_A5m232oQYnGOm0/edit

【關於陽光社會福利基金會】

陽光基金會成立於1981年，以全方位服務為顏損及燒傷者重建其環境、生理心理與社會功能，維護其尊嚴與人權為宗旨。提供社工、復健、心理、社教等專業團隊，協助顏損及燒傷者改善生理功能、提升職業能力、增進社會參與；並促進民眾社區安全與健康。