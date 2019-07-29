奇美醫學中心與陽光基金會合辦　「頭頸癌營養果汁吧」活動

▲奇美醫學中心於舉辦『頭頸癌營養果汁吧』活動，由營養科營養師陳怡君，進行四道美味的流質飲食製作教學。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心牙醫部口腔顎面外科醫師林哲毅指出，口腔頭頸癌病友在接受治療期間，最容易因外觀及功能上的改變造成進食困難、發聲異常及放射線或化學藥物治療中的不適感，其中進食困難更是大部分病友心中的痛，頭頸癌的病友常常因為進食方式改變，或是進食軟流質食物的問題，而影響其生活品質。

林哲毅醫師舉案例說明指出，63歲吳先生長年抽菸、喝酒及嚼檳榔，2年前因口腔潰瘍未癒合至奇美醫學中心求診，診斷為口腔癌，原以為開完刀就好了，不料因腫瘤太大，後續還需執行同部電、化療；但開刀後因口腔功能改變，進食不便，後續的電療、化療更是讓口腔、喉嚨疼痛潰瘍，幾乎無法進食，在奇美醫學中心口腔癌癌團隊及營養師協助下，配合每週監測體重、飲食狀況，給予個人化飲食建議下順利完成治療，至今穩定追蹤。

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奇美醫學中心於舉辦『頭頸癌營養果汁吧』活動，有數十位病友及家屬出席，活動由癌症資源中心與陽光基金會台南工作站聯合舉辦，活動主辦單位的癌症資源中心安排內容豐富，貼心邀請奇美醫學中心營養科營養師陳怡君，進行四道美味的流質飲食製作教學，餐點包含了「毛豆冷湯」、「綜合水果雙卡奶」、「酪梨布丁奶」、「桂圓堅果豆奶」等。

口味有甜有鹹，不僅照顧病友的味蕾享受，其中一道料理「桂圓堅果豆奶」更是體貼無法喝乳製品或特殊營養品的病友，採用豆奶進行料理，不僅美味更兼顧營養價值。希望透過此項活動提供更多料理方式予相關有需要的病人或家屬，在營養及生活品質良好的情況下，讓癌症治療有更佳的效果。

林哲毅醫師表示，奇美醫學中心每年定期舉辦各類癌症病友學習活動，病友及家屬都可免費參加，活動訊息及報名窗口都在門診區「癌症資源中心」，報名專線06-2812811轉分機53971（時間：週一至週五上午8時30分到下午5時30分)，歡迎有興趣的病友及家屬踴躍報名參與。