「故事小精靈」台東總決賽　80學生精彩表演

▲「湯爺爺贈書團隊」，今年特別將台東列為捐贈縣市，亦利用這次故事比賽盛會舉辦贈書儀式 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣108年度國小學生「故事小精靈」競賽活動，7日舉行總決賽，這次比賽總計有80位同學及12組親子登台競技，「湯爺爺贈書團隊」也利用比賽盛會舉辦贈書儀式，縣長饒慶鈴表示：近年來書的銷售量下降，她感謝湯爺爺團隊的贈書，讓學生有更多的閱讀機會，並鼓勵學生們透過讀書、買書，養成閱讀的好習慣，增進思考力。

教育處指出，「故事小精靈」競賽邁入第18年，這項實施多年的競賽活動早已成為國小校園1大盛事，師生和家長皆興趣濃厚，年年精益求精，競爭可謂十分激烈。活動於11月起進行分區競賽，總計有80位同學及12組親子登臺競技，各區榮獲優勝的前四名同學，各自展現說故事的技巧和創意，透過精緻的隨身道具來加強故事述說的張力，或藉著生動活潑的肢體語言，活靈活現傳達故事內容。許多同學更會善用聲音的模擬和變化，展現故事中的人物特性、事件氛圍和情境等，角逐前幾名寶座。

而每年都補助大筆購書經費，給各偏遠縣市的「湯爺爺贈書團隊」，今年特別將台東列為捐贈縣市，亦利用這次故事比賽盛會舉辦贈書儀式，團隊由2公子湯偉修率嘉義縣仁愛慈善會擔任志工團隊出席。台東縣共計有61所學校提出申請，贈書金額總計為216萬5,355元。這批圖書經由志工整理裝箱，已於11月中旬送至各校圖書室，提供校園師生閱讀使用。

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