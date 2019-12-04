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「兩岸學生棒球聯賽」總決賽7日開打！　42支球隊爭5組總冠軍

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▲▼第三屆海峽兩岸學生棒球聯賽北京站。（圖／記者曾俊豪攝）

▲第三屆海峽兩岸學生棒球聯賽北京站。（圖／記者曾俊豪攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

作為兩岸規模最大的單項體育交流賽事，「第三屆海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽」將於7日至12日在深圳舉行。經過兩岸為期一年的資格賽、分站賽，最終決出42支隊伍進入總決賽。其中，台灣代表隊分別來自台北市、台中市、新北市等8個縣市，參與院校包括世新大學、台北東園小學等21支大中小學棒球隊，共計455人。

據賽事執委會辦公室消息，本屆總決賽共分為U10、U12、U15、U18、大學組5個組別，將在南山8個場地進行100場棒球比賽，決出5個組總冠軍。經過為期一年的賽事中，兩岸近200多所大中小學進行選拔，最終決出42支隊伍，共計899人進入總決賽。

其中，大陸地區代表隊分別來自北京、遼寧、四川、山東、福建和廣東等6個省市的21支大中小學棒球隊，共計 444人；台灣代表隊分別來自台北市、台中市、新北市、台南市、新竹市、桃園縣、嘉義縣、台東縣等8個縣市的21支大中小學棒球隊，共計455人。

本屆總決賽開幕式和閉幕式分別於7日上午和10日下午舉行，還將舉辦「海峽兩岸青年體育高峰論壇」、「選手之夜」晚會以及開展相關參訪活動。另外，新增的「棒球互動嘉年華」成為此次聯賽的新亮點，不僅有定制的棒球造型牆供球員球迷留影拍照，而且還有棒球九宮格、定制VR棒球體驗等小遊戲，讓來賓從不同角度、不同維度體驗棒球樂趣。

▲▼第三屆海峽兩岸學生棒球聯賽北京站。（圖／記者曾俊豪攝）

▲啦啦隊表演。（圖／記者曾俊豪攝）

海峽兩岸學生棒球聯賽是迄今為止兩岸規模最大的單項體育交流賽事，本屆總決賽由深圳市政府和海峽兩岸棒球交流合作委員會主辦，仍將延續「棒棒的城市、棒棒的運動」口號，旨在以棒球為媒介，以學生為主體，不斷加強兩岸校園體育交流，使兩岸青少年緊握同胞之手、深植友誼之樹。

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