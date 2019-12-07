　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

議員對外遊說推人權法案　港府：令人以為香港自由受打壓

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼大批香港民眾28日晚間齊聚愛丁堡廣場，慶祝美國通過《香港人權與民主法案》。（圖／記者游宗樺攝）

▲大批香港民眾日前晚間齊聚愛丁堡廣場，慶祝美國通過《香港人權與民主法案》。（圖／記者游宗樺攝）

記者馬叔安／綜合報導

自從美方通過《香港人權與民主法案》之後，香港部分政治人物對外遊說推動類似法案，港府6日罕見發表聲明指出，近日有立法會議員和其他政治人物在海外散播不實言論，並促請外國政府或議會干預香港特區事務，特區政府對此深表遺憾，有關人士應停止一切蔑視「一國兩制」原則及罔顧國家和香港利益的行為。

聲明寫道，香港部分政客支持美國《香港人權與民主法案》，同時推動其他國家或地區通過類似法例，要求外國介入香港事務，「只會進一步向暴力示威者發出錯誤信息，令暴徒誤以為得到其他國家或地區的支持，這些政客必須承擔社會紛亂惡化的責任。」

聲明強調，6月初至今，香港有超過900宗示威、遊行和公眾集會，一些政治人物自由地參與這些集會遊行、接受傳媒訪問，不受任何限制，卻不停批評特區政府打壓自由，極其諷刺，此外，11月24日區議會換屆選舉順利舉行，與政府持不同意見人士也積極參與，不少成功當選，進入議會，正好反映其權利和自由沒有受到打壓。 

▲香港24日舉行區議會選舉。（圖／記者游宗樺攝）

▲香港日前舉行區議會選舉。（圖／記者游宗樺攝）

聲明直言，不負責任的政客作出偏頗及失實言論，令人誤以為香港的人權和自由受到打壓，「若香港的國際聲譽因而受損，可能動搖投資者信心，令香港經濟面對更大壓力，受害的將是香港社會和廣大市民。」

根據《明報》，近日與海外接觸的香港政治人物包括曾到澳洲與20多名議員見面的譚文豪、在德國聲稱稱美國通過《香港人權與民主法案》是該國看到有推行的實際需要的莫乃光、香港眾志秘書長黃之鋒等人。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
快訊／警車國道1號自撞翻落邊坡！1警1嫌滿身血　駕駛卡車內搶
錄《玩很大》被丟包！吳宗憲趕路「第一次搭捷運卡關」　求助遭拒
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸資深涉台學者郭震遠逝世　享年76歲

議員對外遊說推人權法案　港府：令人以為香港自由受打壓

習近平主持政治局會議　傳遞2020年經濟工作「五大信號」

反制美國限制陸外交官！華春瑩：即日起對美方採取對等做法

「兩岸網絡視聽作品創作大賽」拉開序幕　11部台灣作品入圍

承德避暑山莊發現300恐龍腳印　「鋪路石板」藏侏羅紀秘密！

「兩岸學生棒球聯賽決賽」開幕　42支校隊深圳「正面交鋒」

心情激動！港警「一哥」鄧炳強天安門看升旗：感受國家強大

港周日大遊行「4個月來首獲准」　港警：有暴力就提前中止！

港警過去一周「沒使用任何彈藥」：沒暴力示威者就不需動武

痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

混血妻含淚檢舉吸毒喚回頭！　謝和弦被上銬還「眨眼比愛心」

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

蕭敬騰曝《追我吧》超累細節　晚上10點錄到早上4點...操到爆！

公主風婚紗連少女時代也超愛！　連續試穿8套...她苦惱：好難選

楊丞琳《Love is Love》性感大突破　ØZI當導演「名媛摸、肩膀痛」拍到笑場

彰化6浪汪遭毒殺...脫肛+口吐白沫　浪愛志工泣訴：到底誰這麼惡毒！

大陸資深涉台學者郭震遠逝世　享年76歲

議員對外遊說推人權法案　港府：令人以為香港自由受打壓

習近平主持政治局會議　傳遞2020年經濟工作「五大信號」

反制美國限制陸外交官！華春瑩：即日起對美方採取對等做法

「兩岸網絡視聽作品創作大賽」拉開序幕　11部台灣作品入圍

承德避暑山莊發現300恐龍腳印　「鋪路石板」藏侏羅紀秘密！

「兩岸學生棒球聯賽決賽」開幕　42支校隊深圳「正面交鋒」

心情激動！港警「一哥」鄧炳強天安門看升旗：感受國家強大

港周日大遊行「4個月來首獲准」　港警：有暴力就提前中止！

港警過去一周「沒使用任何彈藥」：沒暴力示威者就不需動武

牙醫押雙寶？才挺蔡英文連任　明又要幫韓國瑜成立後援大會

冬盟／中職16安改寫新高　10比0完封韓職

快訊／台中警車國道自撞翻落「3M邊坡」！1警1嫌滿身血送醫　駕駛受困搶救中

凜月現身！《想見你》驚見人氣YouTuber　柯佳嬿忍笑：太搶戲了

「廟」紅是非多！台北四面佛無辜遭牽拖…背後利益引糾紛

尼泊爾「月經小屋」再傳女子身亡　立法禁止後首次有男性被捕

日本將修法「重罰惡意逼車」！當場吊照、罰30萬還要抓去關

大陸資深涉台學者郭震遠逝世　享年76歲

只賣3小時！高雄隱藏版排隊便當　炸雞腿超大隻還會爆肉汁

胡德左腳阿基里斯腱撕裂　拓荒者再少一名重要得分點

大陸熱門新聞

「懸崖香爐」沒有勇氣不能拜！700年喪命無數

上千人拔光蘿蔔田！菜農慘虧220萬

雙雙慘死…阿嬤6F「緊抱愛犬」決然跳下！

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

3歲女娃刮花10輛全新奧迪　店家氣炸提告

上千人瘋搶蘿蔔！老闆痛失220萬...全因這句話

他目睹3歲娃輾斃...網痛批：冷血

28歲女腹痛急診…醫傻：雙腿間鑽出嬰孩頭

中國科學家研制出高磁場超導磁體...打破世界紀錄

美提議「軍艦停靠台灣」　《環時》開嗆了

港生赴台求庇護援助 官員齊缺席

情侶半夜回飯店！床上卻躺「陌生喪服男」嚇壞

7歲童猛喊耳朵癢！醫一照驚呆：發芽了

承德避暑山莊「鋪路石板」發現300恐龍腳印

更多熱門

相關新聞

義大利國會跨黨派一致通過挺港決議

義大利國會跨黨派一致通過挺港決議

義大利國會外交委員會3日通過支持香港示威者的決議案，呼籲釋放被逮捕的抗議者，調查港警濫用武器的情形，另外針對中方先前禁止香港眾志秘書長黃之鋒赴歐洲演講，也要說明正當理由。外委會跨黨派的全體成員皆投下同意票，贊成這項決議。

美眾院通過新疆人權法案　陸外交部回應了

美眾院通過新疆人權法案　陸外交部回應了

美NGO具體如何撐港？華春瑩：半小時都說不完

美NGO具體如何撐港？華春瑩：半小時都說不完

中國制裁美NGO　美：不實指控

中國制裁美NGO　美：不實指控

反制人權法案通過　環時嗆：解放軍就駐紮在香港

反制人權法案通過　環時嗆：解放軍就駐紮在香港

關鍵字：

香港人權與民主法案譚文豪莫乃光黃之鋒

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦老婆PO出超音波照！胎兒「已經6周大」

「懸崖香爐」沒有勇氣不能拜！700年喪命無數

牙痛拖了5年！男歌手深夜「突吐血身亡」

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

她懷孕38周做產檢！醫看完突報警…22歲生父GG了

謝和弦「比較愛大麻」嗆妻

閨蜜遭下藥性侵　好友獻身當餌復仇

新娘房狹如摸乳巷！新人：明要訂婚了

上千人拔光蘿蔔田！菜農慘虧220萬

謝和弦交保後PO「女性影片」！網湧入拜託：別再傷害扣嫂

辜莞允偷拍後消失7個月「悽慘下場曝光」！

雙雙慘死…阿嬤6F「緊抱愛犬」決然跳下！

周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣怒譙阿信也按讚！

謝和弦：愛哭像個娘們！

YouTuber網紅阿滴違反勞基法　遭北市勞動局開罰4萬

更多

最夯影音

更多
痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄

痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄
她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

混血妻含淚檢舉吸毒喚回頭！　謝和弦被上銬還「眨眼比愛心」

混血妻含淚檢舉吸毒喚回頭！　謝和弦被上銬還「眨眼比愛心」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面