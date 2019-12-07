議員對外遊說推人權法案　港府：令人以為香港自由受打壓

▲大批香港民眾日前晚間齊聚愛丁堡廣場，慶祝美國通過《香港人權與民主法案》。（圖／記者游宗樺攝）

記者馬叔安／綜合報導

自從美方通過《香港人權與民主法案》之後，香港部分政治人物對外遊說推動類似法案，港府6日罕見發表聲明指出，近日有立法會議員和其他政治人物在海外散播不實言論，並促請外國政府或議會干預香港特區事務，特區政府對此深表遺憾，有關人士應停止一切蔑視「一國兩制」原則及罔顧國家和香港利益的行為。

聲明寫道，香港部分政客支持美國《香港人權與民主法案》，同時推動其他國家或地區通過類似法例，要求外國介入香港事務，「只會進一步向暴力示威者發出錯誤信息，令暴徒誤以為得到其他國家或地區的支持，這些政客必須承擔社會紛亂惡化的責任。」

聲明強調，6月初至今，香港有超過900宗示威、遊行和公眾集會，一些政治人物自由地參與這些集會遊行、接受傳媒訪問，不受任何限制，卻不停批評特區政府打壓自由，極其諷刺，此外，11月24日區議會換屆選舉順利舉行，與政府持不同意見人士也積極參與，不少成功當選，進入議會，正好反映其權利和自由沒有受到打壓。

▲香港日前舉行區議會選舉。（圖／記者游宗樺攝）

聲明直言，不負責任的政客作出偏頗及失實言論，令人誤以為香港的人權和自由受到打壓，「若香港的國際聲譽因而受損，可能動搖投資者信心，令香港經濟面對更大壓力，受害的將是香港社會和廣大市民。」

根據《明報》，近日與海外接觸的香港政治人物包括曾到澳洲與20多名議員見面的譚文豪、在德國聲稱稱美國通過《香港人權與民主法案》是該國看到有推行的實際需要的莫乃光、香港眾志秘書長黃之鋒等人。

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