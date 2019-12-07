「兩岸網絡視聽作品創作大賽」拉開序幕　11部台灣作品入圍

▲評審現場 。（圖／微信公眾號／廈門市影視產業服務中心有限公司）

記者蔡儀潔／深圳報導

「2019兩岸青年網絡視聽作品創作大賽」在廈門拉開序幕，大賽推選階段於5日至6日舉行。經由10位兩岸專業評審為期2天的線下評選，共計30支團隊脫穎而出，其中台灣佔了11部。此外，本次入圍的團隊將獲得「創作扶持資金」，還將有機會進入「大師班培訓工坊」，與兩岸知名影視人面對面學習交流。

此次評選環節中，兩岸影視專家從故事情節、創意表現、拍攝剪輯、作品感染力四個方面進行分組評審，5大主題最終分別推選6部作品。其中，台灣佔了11部，分別為第一組「青春」主題的《十塊錢的幸福》、《繭》；第二組「清新」主題的《新婚快樂》、《新婚》；第三組「知行」主題的《不滅之光》等；第四組「親緣」主題的《願望直播間》、《呷飯》；第五組「傳承」的《變革中的歌仔戲》等。

▲參與人士合影 。（圖／微信公眾號／廈門市影視產業服務中心有限公司）

大賽評審委員會主任、福建省廣播電視局一級巡視員胡永新表示，「隨著5G、人工智能等互聯網技術的不斷發展，網絡視聽作品的需求也在不斷提升，希望通過大賽充分發揮兩岸優勢，不斷探索兩岸網絡視聽作品創作之路，引導、激勵兩岸青年創作出高質量、高水準的正能量作品。」

北京電影協會秘書長閆於京、福建省委宣傳部對外新聞處副處長林君希，則擔任第一組評審。他們表示，本組作品不僅表達了主流價值觀和社會人文關懷，也反映了年輕人積極向上的時代精神，展現了溫暖、真誠的新型人際關係。許多台灣作品表現出對戲劇矛盾衝突的追求、對現代性的反思與批判以及對人性的深入挖掘。

第三組的評審福建省電視藝術家協會副主席孫永明、福建省委宣傳部副部長周偉亮則指出，兩岸青年結合各自特色，傳遞正能量的創作表現令人驚喜，其中不少作品表現出創作者的獨特創意、想象空間，「但也有些作品對題材的把握力不夠，表達手法、敘事脈絡上存在些許遺憾，需要進一步提升。」