新北首發7種「新住民語」雙語教案　泰師：傳承母語、以教學為榮





▲新北市教育局長張明文與共備社群一起製作越南湯圓。（圖／新北教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

新北市政府教育局今（7日）在新店區北新國小舉辦「新住民語文教學支援人員共備社群期末發表暨第一屆同學會」，除了全市百位新住民語文教學支援人員及共備社群師傅校長們齊聚增能之外，更發表全國首套的新住民語文課程雙語教案，教育局長張明文也邀請大家一起吃越南湯圓表達誠摯的感謝。

教育局長張明文表示，新北市是全國唯一新住民語文課程7語全開課的縣市，108學年度共有137所國小、24所國中開課，總開班數達264班，共有740名國中小新生選習，其中八成為新住民子女。為了精進教學專業，更於107年率全國之先首創成立7語共備社群，今年已產出中越、中印、中緬、中柬、中馬、中菲至少40份雙語教案，除了讓教育人員以中文理解新住民語文課程的教學內容及多元文化外，也讓新住民教支人員透過母語掌握教案內容、教學方式及意涵，創造領航全國的優質新住民語文學習環境。

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▲全國首發新住民語文雙語教案教學演示。（圖／新北教育局提供）

來自越南的楊芳草原本是全職家庭主婦，受到補校師長的鼓舞，投入新住民語文教學工作。目前仍於高中補校就學的她，已陸續完成教支人員培訓資格班、進階班，並持續參與回流班及職前培訓。她非常珍惜參與共備社群的機會，期待和校長及同儕學習及分享教學經驗，能完成一個單元的雙語教案讓她感到非常高興，未來會更努力傳承母語。

來自泰國的李拉雀薇任教於北新國小，來台後陸續就讀國小、國中補校，並參與教育局舉辦的教學支援人員培訓、通譯人才培訓及新住民技職專班，取得烘焙丙級、中餐丙級、美髮等專業技職檢定證照。她非常感謝共備社群的校長、主任們教導她學會如何教學、撰寫教案，現在的她以教學為樂。

▲張明文與共備社群一起製作越南湯圓。（圖／新北教育局提供）

新北市教育局指出，新北新住民語文輔導團在108學年度正式納入國教輔導團，並於本學期首度啟動到校輔導機制，共將進行6場分區輔導及2場到校輔導，在新課綱甫上路的第一學期，實地到校掌握學校教學現場，傾聽、關懷、了解學校及教支人員的需求與困惑，給予專業建議與回饋。

教育局表示，新住民語文教支人員共備社群提供一個新住民語文課程發展平台，在資深聘任督學及輔導團共同帶領下，進行課程設計、教學策略、評量方式等探究，共44位新住民語文教支人員自發參與，不僅定期舉辦公開觀議課，更首創研發雙語教案作為補充教材，未來將放置於本市國際教育資訊網提供全國參考使用。

▲頒發新住民語文教學支援人員證書。（圖／新北教育局提供）

