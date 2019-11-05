李佳芬稱「學母語浪費資源」　台教會：歧視言論是赤裸粗暴的文化霸凌

▲台教會籲韓國瑜及李佳芬，應盡速收回歧視言論，並與國人道歉。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬日前代表韓國瑜出席活動時指出，學習母語浪費資源一事。對此，台灣教授協會等團體今（5日）召開記者會痛斥，並認為這樣的言論不符合國際人權標準、也漠視《國家語言發展法》，更傷害了居住在台灣這片土地的各族群感情。

韓國瑜在去年6月提到「學母語請你回家學，不要浪費學校時間」，近期李佳芬評論教育政策時也提及「學母語是浪費資源」。台灣教授協會副會長陳俐甫指出，他們完全不能接受這樣的說法，這讓文化開倒車，「這樣的候選人你支持的下去？」

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台灣原住民族政策協會秘書長Savungaz Valincinan表示感到非常氣憤，更提到以前戒嚴時期，許多家庭要傳承文化語言時，被國民黨破壞了，導致小時候在家中沒有學習母語，「我就是失根的那一代，國民黨就是兇手，你們現在憑什麼說母語回家學，我非常的難過跟害怕。」她也坦言，她確實不會講原住民語，但是這都要怪國家過去的剝奪。

▲台教團高喊，「保護母語、普世價值」、「母語斷層、人類浩劫」。（圖／記者崔至雲攝）

李江却台語基金會執行長陳豐惠指出，聯合國日前將2月21日訂為世界母語日，呼籲大家重視自己的語言，但韓國瑜卻沒有國際觀，卻要孩子自己在家中學母語，韓國瑜的言論完全沒有人權理念。她表示，會繼續捍衛自己說母語的權利，並重申「我們的語言是我們的人權」。

台灣親子共學教育促進會家長代表簡曉娟認為，推動母語發展並非像韓國瑜說的在家學就好，要學習一個語言需要環境的輔助，現在說母語的環境越來越少，政府目前推動的母語政策是希望學生進入學校後，能繼續保有說母語的環境跟習慣，否則母語的式微就是語言消亡的開端，也是隔閡的開始。

台大學生會會長涂峻清也說，語言的保存需要透過公共使用來維繫，否則語言將逐漸死亡，教育機構具有教學、使用多元語言者，現今國家語言發展法的架構下，台語、客語、原主民語與新住民語言均須被重視，若有人以「母語回家學」，或是台大教授之前稱台語是二手菸的話，都是最壞的示範。

陳俐甫呼籲，韓國瑜及李佳芬應盡速收回歧視言論並與國人道歉，這種不尊重人員、獨尊某種語言是一種「赤裸粗暴的文化霸凌」、大開倒車，大家應該正視此事。

