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打錯檔「瘋狂倒退嚕」…無辜騎士瞬間撞飛！網：以為是倒帶

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記者徐愷昕／台南報導

台南75歲王姓男子11月22日上午載著73歲的太太出門，不料開車時不小心將前進檔打成倒退檔，車子瞬間急速倒退嚕爆衝，不幸撞傷後方機車騎士，而坐在副駕駛座的王妻驚嚇之餘還不斷慘叫「唉唷喂呀，會摔死、會害去（壞掉）、你那會按呢（你怎麼會這樣呢）」。整個驚險過程被PO上網後也引發熱議，網友紛紛驚呼「還以為是倒帶呢」！

▲▼王姓老翁打錯檔爆衝，騎士噴飛倒地。（圖／翻攝臉書「非常機車」）

▲台南75歲王姓男子打錯檔後倒退衝，後方機車騎士直接被撞飛倒地手腳骨折。（圖／翻攝臉書「非常機車」）

▲▼王姓老翁打錯檔爆衝，騎士噴飛倒地。（圖／翻攝臉書「非常機車」）

▲台南75歲王姓男子打錯檔後倒退爆衝至附近停車場，四周瞬間塵土飛揚。（圖／翻攝臉書「非常機車」）

王男11月22日上午11點多開車載妻出門，行經府前路時打錯檔，讓原本要前進的車子瞬間急速倒退，在一個無敵大轉彎後，衝到附近停車場，瞬間塵土飛揚。整個過程還撞到後方無辜的機車騎士，他當場被撞飛倒地，導致手腳骨折。

據了解，該名男子無酒駕撞況，是因為一時不慎才會釀禍，還好事發當下夫妻倆都有繫好安全帶，才沒有造成其他受傷。而該段行車紀錄器曝光後，也在網上引發熱議，網友紛紛表示，「比雲霄飛車還刺激」、「考駕照前應該先考智商」、「根本移動式神主牌」，隨後更有眼尖網友發現，大晴天的駕駛竟開雨刷開車，直言這真的是太「寶」了。

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