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台南老翁疑打錯檔　倒車加速撞斷機車騎士手腳

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記者林悅／台南報導

一名75歲王姓老翁，開車載著妻子，要從台南市中西區府前路二段路旁停車格駛出時，疑打錯檔，加上猛踩油門，車子快速倒車行駛，撞上後方1部直行機車，機車騎士人車倒地手腳骨折受傷，王姓老翁肇事後，轎車繼續往後疾駛，再撞到指示牌、路樹和兩輛轎車才停止，肇事原因及相關責任由警方調查處理中。

▲王姓老翁駕車快速倒車行駛，撞上後方1部直行機車，造成機車騎士人車倒地手腳骨折受傷，王姓老翁轎車繼續往後疾駛，撞到指示牌、路樹和兩輛轎車才停止。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

▲王姓老翁駕車快速倒車行駛，撞上後方1部直行機車，造成機車騎士人車倒地手腳骨折受傷，王姓老翁轎車繼續往後疾駛，撞到指示牌、路樹和兩輛轎車才停止。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

有網友12月6日在臉書爆料公社PO出一段影片，影片中只見車輛加速往後疾駛，撞倒後方1部機車，造成機車騎士人車倒地，車子肇事後，仍往後疾駛，猛撞到物體才停車，過程中駕駛妻子驚叫連連，並一直問駕駛人怎麼了，撞到人怎麼辦…。

▲王姓老翁駕車快速倒車行駛，撞上後方1部直行機車，造成機車騎士人車倒地手腳骨折受傷，王姓老翁轎車繼續往後疾駛，撞到指示牌、路樹和兩輛轎車才停止。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

據了解，75歲王姓老翁，開車載著妻子，要從台南市中西區府前路二段路旁停車格駛出時，不知何故猛踩油門，車子卻快速倒車行駛，撞上後方1部直行機車，造成機車騎士人車倒地，手腳骨折受傷送醫，王姓老翁肇事後，轎車繼續往後行疾駛，再撞到路樹和兩輛轎車才停止。案發後市警四分局據報派員到場勘查蒐證，並完成現場車禍事故測繪。

▲王姓老翁駕車快速倒車行駛，撞上後方1部直行機車，造成機車騎士人車倒地手腳骨折受傷，王姓老翁轎車繼續往後疾駛，撞到指示牌、路樹和兩輛轎車才停止。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

台南市警四分局警方指出，駕駛人王姓男子（男，75歲），普小客駕照，有繫安全帶，酒測值0.00mg/l，附載73歲王姓女子，駕車欲駛出府前路邊停車格，卻倒車不慎與49歲李姓駕駛人（有戴安全帽）所騎沿府前路東向西直行的機車發生碰撞後，王男仍繼續倒車轉向朝南，再波及停放市政府停車場內指示牌、水溝蓋、路樹與鄧姓及郭姓民眾所有的自小客車，造成李姓機車騎士手腳骨折，經送醫幸好沒有生命危險。

惟老翁究竟是要往前行駛卻打錯檔，打成倒車檔，才會造成一路倒車疾駛肇事，還是他原本就要倒車，卻不慎猛踩油門肇事，警方還要再深入調查釐清。

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