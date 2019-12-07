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斯洛伐克公寓氣爆釀嚴重火警...至少5死40傷！住戶曾聞到瓦斯味

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▲▼斯洛伐克公寓大火。（圖／路透）

▲斯洛伐克公寓大火。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

中歐國家斯洛伐克東部普里索夫（Presov）的一棟公寓大樓發生氣爆意外，造成至少5人喪生，40人受傷，且死傷人數可能會再上升。一名大樓的住戶指出，在意外發生前，曾經在大樓門口的工地聞到瓦斯味。

這起意外發生在當地時間6日中午過後，這棟12層大樓內的一間公寓突然發生瓦斯氣爆意外，隨後延燒了4到5層樓。當地媒體報導，因為氣爆造成大樓內的樓梯坍塌，許多居民被困在裡面，救援困難，造成至少5人喪命，其中一人從坍塌的陽台上掉下來身亡。救援機構發言人柯爾克瓦（Alena Krcova）表示，預估傷者有40人。

斯洛伐克總理佩萊格里尼（Peter Pellegrini）在當地時間下午6點抵達現場，他表示，根據目擊者的說法，死傷人數很有可能繼續增加。

當局出動了60名消防員，還有25名義消，救難人員在3小時內成功救出大樓內的所有人，現場還有士兵在協助救援與維安，大部分的居民都被疏散到附近的學校。當地消防部門在臉書上指出，起火點在9到12樓之間，導致大樓上面的三層樓幾乎都被燒毀，屋頂也破洞。

▲▼斯洛伐克公寓大火。（圖／路透）

▲▼斯洛伐克公寓大火。（圖／路透）

目擊者席薇亞（Silvia Hrebenárová）指出，她上完夜班之後回家，在門口看到有工程在進行，在入口處有聞到瓦斯的味道，並向現場的工人反映，對方表示情況在掌控之中，沒有問題，其中一名工人跟著她回到10樓的公寓，在那邊沒有聞到瓦斯的味道，於是她就回家睡覺了。不久後，火災就發生了，她被消防員用起降機救了出來，但是整個公寓都毀了。

消防人員指出，一開始抵達現場時，很怕整棟大樓會坍塌，幸好專家鑑定後確認沒有坍塌的危險，不過佩萊格里尼表示，在與危機處理部門開會過後決定，將會火勢完全熄滅之後，拆除該棟大樓。

斯洛伐克天然氣工業（Slovak Gas Industry）證實，在意外發生之前，大樓外確實有發生瓦斯管線損毀的意外，也有民眾聞到瓦斯的味道，但他們還無法斷定兩者之間有關連。

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