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影／斯洛伐克政治素人當選首位女總統　「誓言反貪」重創民粹主義執政黨

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國際中心／綜合報導

斯洛伐克當地時間30日舉行的第二輪總統決選結果出爐，由45歲的政治素人祖莎娜‧卡普托娃（Zuzana Caputova）當選，成為史上首位女總統。《紐約時報》指出，卡普托娃是一名律師、社會運動家，而她的勝選是對民粹主義執政黨一次令人震驚的打擊。

在人民普遍不滿政界腐敗現象的浪潮中，卡普托娃誓言讓斯洛伐克的政治環境恢復正常，同時拒絕對對手進行人身攻擊。她在兩輪決選（Run-off election）中大獲全勝，為反對黨帶來希望，潮流也正轉向反對近年來掌權的民族主義和民粹主義運動勢力。

卡普托娃確定當選後，於30日將近午夜時分對支持者表示，「或許我們曾經認為，政治上的公正和公平是軟弱的表現。但如今，我們知道這其實是我們的優勢。我們曾經以為，保守派和自由派之間的高牆是無法跨越的，但我們設法做到了。」

根據斯洛伐克官方統計辦公室，卡普托娃以58%的支持率領先對手馬羅斯‧塞夫科維奇（Maros Sefcovic）。塞夫科維奇是一名職業外交官，得到執政黨社會民主黨（SMER-SD）的支持。他在承認敗選時說道，「我要送她一束花，因為我認為，斯洛伐克的首位女總統應該得到一束花。」

▲▼斯洛伐克反貪政治素人卡普托娃（Zuzana Caputova）當選首位女總統。（圖／路透社）

▲ 卡普托娃確定當選後接過花束。（圖／路透社）

事實上，卡普托娃從未競選過公職，直到2018年才開始認真考慮這件事。但在斯洛伐克年輕記者庫奇亞克（Jan Kuciak）和未婚妻庫斯尼洛娃（Martina Kusnirova）因調查政府高層腐敗而被職業殺手槍殺以後，她再也無法袖手旁觀。

庫奇亞克和庫斯尼洛娃的屍體在2018年2月25日被發現，此後幾周內，卡普托娃便加入數萬名斯洛伐克人的行列，參加街頭示威活動。這是30年前幫助該國擺脫共產黨統治的天鵝絨革命（Velvet Revolution）以來，規模最大的抗議活動。

2018年參與抗議的許多民眾認為，執政黨攻擊移民及歐盟等民粹主義行為不過是掩蓋腐敗的手段。然而，示威活動的主辦人故意將反對派政治人士排除在外，因為他們不願和任何政黨扯上關係。

卡普托娃隨後決定加入在議會中沒有代表的新興自由黨派——斯洛伐克進步黨（Progressive slovva），表示支持幾個簡單的理念，包括文明的公共生活和透明的政府。她此前曾宣布，若順利當選，將放棄黨員身分；向選民發出明確的訊息表示，她不願領導一個新的政治機器（Political Machine），讓所屬黨派掌握足夠選票，控制地方政治及行政資源。

▲▼斯洛伐克反貪政治素人卡普托娃（Zuzana Caputova）當選首位女總統。（圖／路透社）

▲ 卡普托娃是一名律師及社會運動家。（圖／路透社）

該國媒體Dennik N.總編輯科斯托爾尼（Matus Kostolny）對此寫道，「我不記得過去有哪位老練的政治家遇到這樣的情況，面對像卡普托娃一樣會公開、直接、正常發言的對手。」他稱卡普托娃是「系統中的一個錯誤，是我們30年來從未見過的改變。」

身為一名離異母親，卡普托娃獨自養育2名十幾歲的女兒，住在首都布拉提斯拉瓦（Bratislava）附近的小鎮佩濟諾克（Pezinok）。她在政治舞台崛起以前，這個小鎮以葡萄酒和有毒的垃圾掩埋場聞名。她在1999年加入一場抗爭，要求汙染這座城市的人承擔責任，長期抗戰14年以後，最終取得勝利，讓她被譽為「斯洛伐克的永不妥協者」。

卡普托娃提到，這段經歷讓她深入了解公家機關如何運作，以及它們是如何被濫用，也讓她做好心理準備，以承受競選過程中的人身攻擊；但更重要的是，這場抗爭說明，事情是有可能變得更好的，「我是個樂觀主義者，一個相信並希望改變會發生的人。」

2016年在美國舊金山接過高曼環境獎（Goldman Environmental Prize）獎盃時，卡普托娃表示，這起事件是「勇敢的一課」，讓她強烈體會到政治和經濟強權的傲慢與粗俗，也是一段與邪惡對抗的經驗。她在競選過程中也使用相同的說法，以「讓我們一起對抗邪惡」做為競選口號。

▲▼斯洛伐克反貪政治素人卡普托娃（Zuzana Caputova）當選首位女總統。（圖／路透社）

▲ 卡普托娃誓言打貪。（圖／路透社）

卡普托娃在一次採訪中解釋，「邪惡」並非針對特定個人，而是指那些人的行為。在競選活動的首批廣告中，卡普托娃在咖啡館裡，面前一名令人生畏的男人向她問道，「那麽我們達成協議了嗎？」卡普托娃堅決的說「不」；當被問及是否害怕，她也再次回答「沒有」，並補充自己並不孤單。

這則廣告對選戰造成相當大的加乘效果，因為影片中的男子酷似斯洛伐克商人科斯納（Marian Kocner）。科斯納被控下令謀殺庫奇亞克和他的未婚妻，以及其他多起金融犯罪，也與佩濟諾克鎮的垃圾掩埋場有關。

卡普托娃成功以憤而不怒的和平方式，呼籲提升政治和公共生活中的透明度、體面及公平。無論是在大選還是30日的決選中，她的對手都提出一些過去在選戰中相當有效的問題，以吸引支持者，包括稱移民為強姦犯，同性戀者則被描繪成對傳統家庭的威脅。而卡普托娃從未迴避有爭議的自由派觀點，包括支持同性戀權利。

斯洛伐克的極端主義組織近年來明顯增加，帶有反猶色彩的大量陰謀論被扔進煽動性語言的大水缸裡。這場選戰的結果象徵另一派政治思想的勝利，但卡普托娃最極端的競爭者科特利巴（Marian Kotleba）和哈拉賓（Stefan Harabin）獲得的支持者顯示，這個國家依然存在嚴重的分裂。

政治分析家萊斯科（Marian Lesko）指出，要恢復人民對公家機關的信任，還有很長一段路要走，但他現在滿懷希望，「我根本不記得上次有人以這種方式勝選是什麽時候了。」

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