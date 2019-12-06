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32.35T！中國科學家研制出高磁場超導磁體...打破世界紀錄

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▲▼中國打破美國保持的超導磁體世界紀錄。（圖／翻攝微博）

▲中國打破美國保持的超導磁體世界紀錄。（圖／翻攝微博）

記者邱茀濱／綜合報導

中國科學院電工研究所王秋良團隊，日前成功研製出全超導磁體，中心磁場高達32.35特斯拉（T），打破了此前由美國國家強磁場實驗室的世界紀錄，同時代表中國高場內插磁體技術，達到了世界領先的水平。

據《人民日報》報導，該磁體採用了自主研發的高溫內插磁體技術，打破2017年12月美國國家強磁場實驗室創造的32.0特斯拉超導磁體的世界紀錄。此外，此項成果也將服務於世界一流水平的綜合極端條件實驗裝置用戶，為中國物質科學探索新物態、新現象、新規律等基礎研究和應用研究提供最先進的強磁場實驗條件。

據悉，之前的實驗，低溫超導磁體產生的磁場強度上限為23.0特斯拉左右，但此次王秋良團隊設計並建造全新的超導線圈和支撐結構，提高了線圈的整體工程電流密度和局部安全裕度，同時採用軸向彈性支撐結構和綁紮裝置，又再提高了超導接頭抵抗局部拉應力集中的能力，使極高場內插磁體的電磁安全裕度和應力安全裕度都得以大幅提高。

經過測試後，此次建造的極高磁場超導磁體，在液氦浸泡條件下產生了32.35特斯拉的中心磁場，且實現在32.35特斯拉全超導磁體的穩定運行。值得一提的是，其關鍵技術參數都已經滿足了，綜合極端條件實驗裝置國家重大科技基礎實施項目，對極端強磁場的技術要求。

對此，不少網友紛紛留言大讚「牛逼」、「不明覺厲！鼓掌鼓掌」、「雖然沒大看懂，但是為此驕傲就是了」、「科技強國指日可待」、「把美國狠狠甩在身後」、「厲害啦」、「這是我最喜歡看到的新聞」。

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