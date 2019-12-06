美國大打香港、新疆人權牌！　樂玉成在澳門嗆：斬斷伸向中國的黑手

▲香港人感謝川普簽署《香港人權與民主法案》。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國近期頻以人權問題劍指中國，除了最新的新疆人權法案，還有早前川普簽署的《香港人權與民主法案》。中國外交部副部長樂玉成5日在澳門表示，國際上一些反華勢力推出涉疆、涉港法案，粗暴干涉中國內政；中方堅決斬斷伸向中方的黑手，維護「一國兩制」，捍衞國家的主權、獨立和領土完整。

樂玉成出席中國外交部駐澳門特派員公署建署20周年招待會時指出，繼推出「香港人權與民主法案」後，美國眾議院又審議通過「2019年維吾爾人權政策法案」，這是對中國內政的又一次粗暴干涉；中國對此表示強烈憤慨，堅決反對。

他表示，反華勢力不願看到中國的發展，不願看到「一國兩制」的成功，不願看到中國人民過上好日子，不斷干涉涉疆、涉港問題。他強調，今日的中國已不是百年前積貧積弱、任人欺凌的中國，中國完全有信心、有能力戰勝一切挑戰，粉碎一切破壞祖國統一和民族團結、遏制中國發展進步的圖謀。

▲美國近期頻以人權問題劍指中國。（圖／路透）

美國眾議院3日以407票同意票對上1票反對票通過「維吾爾人權政策法案」（新疆人權法案）。當中提到，美國政府能夠對壓迫維吾爾穆斯林的大陸官員進行制裁，並「限制出口」可能用於刺探或控制維吾爾族穆斯林和其他大陸公民通訊或活動的設備。

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