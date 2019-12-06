綠議員批污名化中火+政治操作　盧秀燕怒批：對抗空污違法不該開罰嗎

▲盧秀燕動怒回應，中火違法不該開罰嗎？（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會6日進行市政總質詢，中火減煤議題再度成為議會攻防焦點，市議員林德宇表示，中火從蔡英文總統上任以來，減煤已超過5百萬噸，他體諒盧秀燕市長上任以來承載不少空污壓力，但不該抹殺、污名化台電和中火的努力，甚至還政治操作，盧一度動氣回應，對抗空污怎麼是政治操作呢？中火違法不該開罰嗎？

▲林德宇（中）質問盧秀燕不該污名化中火。（圖／市議員林德宇提供）

市議員張耀中、林德宇、黃守達、林祈烽、施志昌、何敏誠、朱暖英等人輪番發言，關心中火造成嚴重空氣與水汙染，是否已符合停機條件，若中火的確嚴重違規，他們也同意中火關廠。

林德宇表示，4年前制定生煤管制自治條例後，從2015年開始，中火就減煤至1795萬噸，2016年1773萬噸，到了2018年，已降至1597萬噸，台電預估今年可降到1千3百萬噸，也就是說，在蔡英文總統上任後，中火減煤已超過5百萬噸，這是事實，如同他也不會否認盧市長在減煤上的努力。

林說，盧市長上任後承載空汙壓力，大力打擊空汙，但對抗空汙大家都有努力，盧市長不該汙蔑、抹煞其他人的努力，更不需要刻意汙名化台電及中火，甚至進行新聞操作，藉由惡意指控民進黨火力全開的政治操作，再讓其他的立委參選人拿出來跟著打，當成政治選舉紅利。

盧秀燕答詢時一度動氣反問，解決空污為何是政治操作呢？她說，10張中火操作許可證中，有9張是規定2020年1月25日前，必須減煤至1104萬公噸，中火早該知道要減至1104萬噸，為什麼到了12月，才忽然說用煤量超標了、擋不住了，難道違規不該處罰嗎，她強調並沒有汙名化台電和中火，而是說他們超標了，違反台中市的法律。

「為捍衛市民健康，我一定不會軟弱，一定會非常堅定強悍！」盧秀燕再度強調她的態度，前市府在2015年制定生煤管制自治條例，經台中市議會通過，2016年公布實施，要求中火須於明年1月25日前落實減煤4成，讓生煤用量降至1104萬頓，新市府上任後，遵照條例要求中火減煤，一切依法行政，一切於法有據。

環保局強調，生煤管制自治條例經台中市議會通過，具法律效力，台電若有違規將依法開罰。若台電提起訴願，市府將循法律途徑依法辯護，全力捍衛自治條例與地方自治權，為改善空汙盡最大努力。

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