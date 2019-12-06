韓國瑜台中競總13日成立　「紅黑派大團結」！盧秀燕任主委

▲韓國瑜台中競總13日成立。（圖／國民黨台中市黨部提供）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨總統參選人韓國瑜台中市競選總部13日成立，輔選幹部也出爐，曾任台中縣市長者全出面擔任榮譽主委，顏清標、張清堂分別擔任顧問團總團長、後援會總會長，展現紅黑派大團結，而遲遲不願表態是否接任主委的市長盧秀燕則是掛名主委，形同間接幫盧宣布。

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，考量場地問題，競總成立造勢大會選在烏日，至於競總的輔選相關事宜還是在市黨部，當天預估有台中市各地區3000名輔選基層幹部到場。

市黨部上午發出韓國瑜競總成立大會請柬，重要輔選幹部也出爐，榮譽主委陳庚金（前台中縣長）、廖了以（前台中縣長）、黃仲生（前台中縣長）、林柏榕（前台中市長）、胡志強（前台中市長），執行主委張清照（台中市議長），總幹事顏莉敏（台中市副議長），執行總幹事顏文正，顧問團總團長顏清標（大甲鎮瀾宮董事長、前台中縣議長），後援會總會長張清堂（前台中市議長）。

至於主委則是盧秀燕，這也為遲遲不願表態是否接任主委的盧秀燕間接證實。

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