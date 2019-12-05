市府掛名韓國瑜活動挨批　盧秀燕：請主辦單位不要陷市府不義

▲張家銨等人質疑市府行政不中立。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會5日起進行市政總質詢，10多名民進黨議員輪番砲轟市長盧秀燕行政不中立，不但已被國民黨提名為立委參選人的副市長楊瓊瓔帶職跑行程，市府竟然在韓國瑜競選總部辦的保齡球活動中掛名指導單位，盧秀燕澄清，主辦單位不該未獲市府同意即逕自掛名，此舉陷市府於不義。

▲綠議員批市府已成了競選總部。（圖／記者鄧木卿攝）

市議員陳世凱、張家銨、林德宇、蔡耀頡、謝志忠、鄭功進、黃守達、張玉嬿、林祈烽、周永鴻等人上午輪番質詢盧秀燕，楊瓊瓔都已是立委參選人，為何不請假，甚至請辭，還藉著副市長名義到處跑行程，出席中小企業座談會、中台灣區域治理等活動，議員們還在現場高喊「行政不中立、市政不給力、市民被放棄」，並且拉起白布條，直指台中市政府已變成競選總部。

▲彭懷真認為未經市府同意即掛名協辦單位，將發文糾正。（圖／記者鄧木卿攝）

張家銨、蔡耀頡和周永鴻等人更拿出一張由大台中青工總會主辦的保齡球比賽，海報上赫然發現韓國瑜競選總部列名協辦單位，而台中市政府竟是掛名指導單位，嚴重行政不中立。

社會局長彭懷真坦承，全台中市有4千多個人民團體，他無法事先得知活動海報內容，他也覺得不適合，他認為不該未經社會局同意就掛名，他會發文要求糾正。

盧秀燕強調，針對現職公務人員參選、連任或帶職參選，中華民國有一定法令規範保障，市府一定行政中立、依法行政，上至總統、下至議員及里長，誰要辭職、誰要請假，都有一定法令保障及規範，至於議員所指市府成立競選總部一說，是公然抹黑、與事實不符。

至於市府被人民團體掛名指導單位一事，盧也表示，不該未經市府同意就掛名，陷市府於不義，此外，也有民進黨立委參選人舉辦造勢活動時，也未經市府文化局同意，就掛名協辦單位，這都不應該。

國民黨團同時也召開記者會反批「行政不中立是民進黨的專利」，黨團書記長張瀞分說，上從蔡英文總統下至各部會國營單位，中央高官坐領高薪卻在動員為小英和民進黨各地候選人助選，動用國家資源人力物力，選舉支票滿天飛。

議員李中、黃馨慧、陳政顯則指出，前市長林佳龍去年公然在區長群組中要求動員幫他競選連任拉票5萬張，現在當交通部長卻掛名多位民進黨立委候選人競選總部主委，還不斷大動作幫忙助選，昨晚又在臉書堂而皇之大開選舉支票，幫雲林縣蘇治芬助選拉票，完全不避嫌。

議員黃健豪強調，民進黨不要兩套標準，不要抹黑，議員羅廷瑋說，促轉會前主委張天欽打新北市長候選人侯友宜，宛如東廠情節，是最經典的行政不中立；教育部介入台大校長遴選也是行政不中立，請民進黨刮別人的鬍子之前先把自己的刮乾淨。

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