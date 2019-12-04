別傻挑咖啡膠囊　Nespresso推「腦波感測器」幫你挑最愛口味

▲Nespresso在資訊月攤位推出腦波盲測選咖啡裝置，提供民眾體驗。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

膠囊咖啡機受到許多人喜愛，但眼花撩亂的口味如何選擇心中最想喝的那一杯？要花時間逐杯品嚐若覺得太麻煩，不妨到資訊月會場走一趟，Nespresso與台灣科技公司合作，推出的「AI 咖啡體驗區」，戴上腦波偵測器並嗅聞10種咖啡香氣，解讀大腦你最喜歡哪一種，找到你的最愛口味。

每個人的喜好各有不一，有人喜歡偏酸、偏甜、偏苦等，為找到自己腦中的正確答案，膠囊咖啡機品牌Nespresso在資訊月會場，特別推出「解密 AI：讓大腦幫你找到最愛咖啡」限量體驗活動，結合AI人工智慧技術，偵測腦波用科學選出一杯最合味道的咖啡。

體驗方式只要2個步驟，體驗者戴上腦波感測器，依序嗅聞10種咖啡香氣表現食材，包含可可、木質、菸草、香料、稻穀、麥芽、龍眼蜜、花香、紅果香、柑橘香，電腦則會分析大腦內的腦波反應，分析出專屬體驗者的AI咖啡報告書，再從Nespresso的28款經典咖啡咖啡膠囊中選出最接近的。

Nespresso表示，「解密 AI:讓大腦幫你找到最愛咖啡」限量體驗活動，將與 2019資訊月在12月份於全台巡迴展出，即起至12／8在台北世貿一館；12／12至12／16於台中國際展覽館；12／19至12／23於南紡世貿展覽中心；12／26至12／30在高雄國際會議中心，有興趣民眾可參加體驗。

▲智慧視覺機器手臂，辨識出您最喜歡的膠囊後送至受測者的面前。