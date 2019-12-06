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沙拉吐司是「美乃滋+吐司」！　客留負評惹闆娘PO文公審　網打臉：根本誤導

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▲▼沙拉吐司是美乃滋加吐司。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲客人以為沙拉吐司裡面會夾生菜，或是馬鈴薯沙拉。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者黃可昀／綜合報導

一位早餐店老闆娘抱怨，最近收到一個負評，原因是沙拉吐司裡面沒有沙拉，讓她氣到狂罵，「吃米不知道米價耶！」原來是因為她賣的15元沙拉吐司是「沙拉醬+吐司」，客人以為的是土司夾著生菜或馬鈴薯沙拉，雙方認知不同造成誤會。

這位老闆娘在臉書社團「爆怨公社」表示，她一份沙拉吐司賣15元，從售價來看，應該知道店家是賣抹上「沙拉醬」的吐司，但客人卻說「沙拉在哪裡？很無言」還留下不推薦的負評，讓她生氣地說，「想裡面有馬鈴薯有蔬菜有蛋嗎！15塊耶！是沒買過早餐嗎！」還抱怨對方簡直是奧客，「自己不問店員愛自己理解，還不知道現在的物價狀況。」

請繼續往下閱讀...

少數網友看完貼文後表示，沙拉吐司確實就是指沙拉醬加吐司，「南部的沙拉吐司也是沙拉醬+吐司啊」、「我不吃沙拉吐司，但我還是知道沙拉吐司就是加美乃滋。」

▲▼沙拉吐司是美乃滋加吐司。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲老闆娘堅持，自己把沙拉吐司分類在果醬烤薄片，客人不應該搞錯。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過，大部分網友都認為，名稱確實有誤導嫌疑，改名叫美乃滋吐司就不會有爭議，「換個名字吧，美乃滋吐司」、「一般真的會以為是馬鈴薯沙拉+1，改名美乃滋吐司更適合」、「品名有誤導之嫌」、「改名字應該會比較好，看到名字我也會以為裡面有料」、「名字真的讓人誤會很大…沙拉跟沙拉醬是不同的東西啊…你買烤肉飯便當，難道裡面是飯加烤肉醬嗎」、「第一次知道沙拉吐司這東西，如果沒解釋我也會誤以為裡面有生菜沙拉。」

雖然很多網友建議，老闆娘還是改個名稱比較好，但她回應，「店面有清楚標示是果醬烤薄片，照這樣我應該草莓吐司也要換草莓醬吐司，不然下次應該會有人跟我說，裡面怎麼沒整顆草莓。」

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