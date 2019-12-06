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影／聾啞外賣員日拚15小時獲「送單王」　月入43K準備買房

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記者馬叔安／綜合報導

陝西西安聾啞外賣員馬海鵬靠簡訊和手勢與顧客交流，加上比同行加倍的努力，每天工作15小時，不僅連續半年獲得「送單王」，而且月收入近人民幣萬元（約新台幣4.3萬元）。他表示，自己現在生活很幸福，相信所有人都能用自己的雙手，創造幸福生活。

根據《三秦都市報》，馬海鵬負責送餐的區域在西安鐘樓一帶，每天沒有接到訂單的時候，他都會認真地看手機地圖，熟悉路況，可是要將餐送到顧客跟前時，無聲的他如何與顧客聯繫，成了難題，「電話接通也沒有聲音，電話不接顧客肯定會著急。」

▲馬海鵬給顧客送餐。（圖／翻攝自《三秦都市報》）

▲馬海鵬給顧客送餐。（圖／翻攝自《三秦都市報》）

為此他學會一邊看定位查路線，一邊向目的地進發，「多數時候都是簡訊溝通，地址詳細的話，我每次都是直接找上門去，找不到就先打電話，再掛斷發簡訊。」

工作上的長官說，馬海鵬有兩輛送單車，每天都是兩輛車換著騎，這樣就節約了給車充電的時間，別人都輪班了，他還要堅持上班。

▲聾啞送餐員馬海鵬。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▲聾啞送餐員馬海鵬。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

報導指出，馬海鵬每天從早上9點多就會陸續接到訂單，而這樣的工作，一直要持續到半夜12點多，有時候甚至會到凌晨，隨著自己的努力逐漸有了成果，他為自己訂下2020年目標，要在老家榆林市子洲縣按揭買套房子。

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