民眾黨勞動政策會對準外送員權益　賴香伶批中央藍綠沒作為

▲民眾黨召開首場「勞動政策主張」記者會。（圖／台灣民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨6日上午舉行首場「勞動政策主張」記者會，首先就針對近來熱議的外送平台問題開砲。名列不分區首席的北市勞動局長賴香伶說，外送平台爭議不斷，中央知道問題這麼嚴重後，卻仍只用行政指導方式處理，讓她非常不解，喊話中央、各縣市政府動起來，一起保護勞工。

2020選舉時間接近，為了不和藍綠一樣打口水仗，民眾黨選擇在政策面另闢戰場，6日舉辦首場政策主張記者會，馬上就對準近來討論熱烈的外送員權益保障議題，由不分區名單立委提名人賴香伶、林國成、陳琬惠和李思慧4人共同出席，質疑中央藍綠皆無作為，面對新型態產業發展，應讓保障擴大化。

賴香伶表示，這陣子發生的外送平台爭議，意外身亡、勞資糾紛層出不窮，「為什麼現有法規涵蓋不足？中央知道問題這麼嚴重，卻仍只用行政指導的方式處理？」

賴香伶指出，外送平台的從業者身分是雇傭還是承攬？目前新興行業的勞務提供方式已多元化，不論是兼職、專職，必然的發展下就是會有承攬、雇傭、委任，「要能讓保障擴大化不是讓問題尖銳化，因為尖銳化會製造問題」。

「在勞動局階段就把類勞工的概念引進」，賴香伶說，在類勞工的方式下，不論雇傭、承攬、委任，只要在規範的勞務提供方式裡面，都會用自治條例進行管理，相對會要外送平台業者負責，強制業者幫外送員投保，並且規定是需優於法律規範的200萬意外險。

賴香伶說，很多人會認為政府對新興行業「管太多」，但北市府在提出外送平台自治條例的時候，就已跟相關業者、從業勞工開過座談會，「大家的共識是，保護擴大是大家面對社會發生問題前要先想到的，不要用遺憾、同情、憐憫讓勞工認為有被關注，現在有的6家平台有者基本上都同意用平台成本保障外送員的福利」。