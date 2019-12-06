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女奧客電梯內暴打外送員！砸麻油雞反告「踩爛我眼鏡」　畫面曝光打臉

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記者柯沛辰、陳以昇／綜合報導

新北市一名外送員送120元麻油雞到永和一棟大樓，但因身上沒有準備零錢，遭卞姓女顧客拳打腳踢。卞女指控，當時她拿千鈔付款，是外送員先碎念她沒準備零錢，還動手扯掉她眼鏡，雙方才在電梯內爆發口角。不過，監視器畫面打臉這番說詞，目前雙方互控傷害，卞女加告損毀、恐嚇等罪，2人訊後都被送辦。

39歲黃姓外送員4日晚間6點多接單，外送120元的麻油雞到永和區中山路一棟大樓。監視器畫面可見，46歲卞女臉上敷著面膜，但火氣很大，一言不合就在電梯裡跟外送員打了起來，連熱騰騰的麻油雞都成了武器。

▲▼卞姓女子揮拳毆打黃姓外送員，還出腳猛踹，更抓他下體，事後2人互控傷害 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲卞女揮拳痛毆黃姓外送員。（圖／記者陳以昇翻攝）

當時外送員被燙傷，趕緊拿出手機報警求救，但卞女不顧眼鏡會掉到地上，一把撕下臉上的面膜，只為了搶走手機，還出腳狂踹、狠甩巴掌，甚至揪住外送員衣領，推人去撞玻璃，一度要從其胯下搶走手機。

黃姓外送員表示，當時他被碎念「外送員怎麼能不帶零錢」，就立刻解釋是上兩位客人給大鈔，他才沒零錢能找，「如果不要可以退餐」，怎料此話一出，對方竟動手揍人。

▲▼卞姓女子揮拳毆打黃姓外送員，還出腳猛踹，更抓他下體，事後2人互控傷害 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲卞女出腳狠踹外送員。（圖／記者陳以昇翻攝）

黃姓外送員說，「她聽到我要報警，又更暴怒，打得更兇，試圖想攻擊我下體，我雖然擋住，但她手上有拿鑰匙，刮到我的臉，無緣無故被打，我覺得自己很衰。」

警方到場後將2人帶回派出所，雙方互告傷害。不過，卞女大聲喊冤，指控是外送員先碎念她為何不準備零錢，她才會與對方起口角，所以除了提告傷害，還要加告毀損、恐嚇，2人訊後被雙雙送辦。

▲▼女奧客電梯內暴打外送員！撕面膜砸麻油雞「扯我眼鏡」　畫面曝光被打臉。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲卞女自行扯下面膜跟眼鏡，卻反控是外送員踩爛眼鏡，要提告毀損。（圖／記者陳以昇翻攝）

卞女指控，當時她好聲好氣問能不能取消交易，是外送員先動手，把她的千元大鈔揉成一團，「丟向我，丟向我的臉，然後把我的眼鏡扯下來，把我的眼鏡踩爛。」不過，再看一次監視器畫面，明顯是卞女扯下面膜時，連帶將眼鏡自行拉下，說詞明顯與事實不符。

據了解，卞女已經不是第一次上社會新聞，今年4月她在租屋處被控恐嚇、騷擾11戶鄰居，不僅被拍下用雨傘破壞監視器，還曾失控亮刀，甚至拿傘攻擊鄰居，讓鄰里相當頭痛，如今上一宗官司還未落幕，現在又起惹議，也引發關注。

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