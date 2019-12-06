神似「彌勒佛」！他被富婆高價買下「供養」...下場曝光

▲影片取自Youtube，如遭刪除敬請見諒。

實習記者周依儒／綜合報導

大陸一名男子因長相和身材都神似「彌勒佛」，在他的照片還有影片被上傳網路後，被網友笑稱是「佛祖顯靈」，因此一夕之間暴紅，甚至有女富豪要將他帶回家「供養」，並設專業團隊幫他打理「成佛之路」。

據《新浪網》報導，這名男子有著圓潤臉頰和碩大的肚子，如果再穿上黃袍、掛上佛珠，根本與彌勒佛如出一轍。他在網路爆紅後，很多民眾都慕名來找他，還被一名富婆用高價買走了「供養」，還有專業團隊幫他打造宣傳。不過，這名富婆名義上是將男子帶回去「供養」，實則是將他當作搖錢樹拿來斂財。

▲▼男子因外型長的太像「彌勒佛」，從此吃香喝辣還成為網紅。（圖／翻攝自新浪網）

據悉，這名富婆帶著這尊「彌勒佛」到處旅行，只要是人多的地方就會叫他坐著開始扮演彌勒佛，許多路過的民眾即使知道男子不是真的彌勒佛，但也會因為相信轉世說，紛紛投「香油錢」給他。

此舉也引發不少爭議，許多人認為「人在做天在看」，這名男子假裝是活佛到處斂財，之後一定會遭天譴，而且這種打著神明名號，實際上卻是撈錢的做法根本是褻瀆神明。

但也有許多網友持反面意見，認為這名男子本來就是胖到不能自理生活，更別說是工作了，而現在剛好有一個可以賺錢的機會，有什麼不好？且這些路過的民眾都是自願投錢，「寧可信其有，不可信其無」，大家開心就好。

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