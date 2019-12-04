　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸「長征八號」可垂直回收再利用　已完成高空模擬試驗明年首飛

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 長征八號。（圖／翻攝自微博／新華觀點）

▲長征八號近日完成各種檢驗程序，已經確認沒有問題，明年將進行首飛。（圖／翻攝自微博／新華觀點）

實習記者謝汶穎／綜合報導

大陸航天科技集團有限公司研發的新型火箭「長征八號」，近日已經運載火箭芯二級氫氧發動機完成高空模擬飛行測試，明年將會進行首飛。「長征八號」為改良型的火箭，可以實現垂直回收和重複利用，且年產量可達20發以上，主打商業化、低成本、方便快速，提高本身的市場競爭力。

根據新華社2日報導，長征八號在明年將進行首飛，近日已經完成長征八號運載火箭芯二級氫氧發動機的校準試驗，檢查升空的性能和數據，且已經達到要求的標準。長征八號與太陽同步軌道運載能力為5噸，以地球同步軌道運載能力為2.8頓，從簽署合約到出產約12個月，發射周期約為10天。

▲▼ 長征八號。（圖／翻攝自微博／新華觀點）

▲長征八號可進行垂直回收和重複使用來降低成本。（圖／翻攝自微博／新華觀點）

長征八號是一款改進型中型運載火箭，由中國航天科技集團有限公司為了面對因應市場需求，採用組合化、模板化、產品化設計，並以商業化、快速製造產出、操作快捷方便等目標來進行設計，達到低成本和高性能的結合，提高在市場上的競爭力。

長征八號目前已經完成所有試驗，並保持在關機的狀態中，明年就會投入市場中，預計年初發射量會達到10發以上，總年產量則會超過20發，還可以實現垂直回收和重複使用，降低每一次發射新火箭的成本，提高自身的競爭力。

ET快訊
水氣北上中！南部率先飄雨　北部傍晚後雨勢大又強
高以翔好友都來了！柯震東、王大陸現身靈堂...15年摯友李詠
快訊／泰簽不改了！　急轉彎取消財力證明
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「星空-2」乘波體最新進展！　完成彈道大機動轉彎動作

加薩220枚火箭彈瘋狂轟炸！　以色列發炫耀文：鐵穹攔截90%

陸成功發射「高分七號」衛星　可在太空拍攝高精度3D影像

香港新任警隊「一哥」鄧炳強6日訪北京　拜訪公安部及港澳辦

華聞快遞／北京放寬外資在養老、通信、娛樂等領域准入

影／飯店幫慶生！紅圓桌「浮誇升天」迸出2服務員獻祝福　網傻：有錢人的快樂…

陸「長征八號」可垂直回收再利用　已完成高空模擬試驗明年首飛

幫4個月女嬰推拿治咳嗽　做完18分鐘後昏迷「器官衰竭」身亡

香港便衣警「坐女學生背上壓制」　至少2男1女被帶上警車！

浙江海寧汙水罐「爆炸塌陷」　壓倒隔壁廠房造成9人死亡

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

毛加恩夫妻「忍痛」靈堂致意　表情凝重難掩哀傷

在台灣體驗1千元拍韓式證件照 超專業妝髮＋租衣打造專屬風格

《黑寡婦》前導預告

香港新任警隊「一哥」鄧炳強6日訪北京　拜訪公安部及港澳辦

華聞快遞／北京放寬外資在養老、通信、娛樂等領域准入

影／飯店幫慶生！紅圓桌「浮誇升天」迸出2服務員獻祝福　網傻：有錢人的快樂…

陸「長征八號」可垂直回收再利用　已完成高空模擬試驗明年首飛

幫4個月女嬰推拿治咳嗽　做完18分鐘後昏迷「器官衰竭」身亡

香港便衣警「坐女學生背上壓制」　至少2男1女被帶上警車！

浙江海寧汙水罐「爆炸塌陷」　壓倒隔壁廠房造成9人死亡

教兒子功課怕發火揍人！爸「反綁自己雙手」無奈笑：這樣孩子就安全了

華聞快遞／上海率先啟用「外國人工作、居留單一窗口」

強烈反對香港法案！　林鄭月娥：港府會依照中央配合反制美國

盛弘首度參展醫療科技展　六大子公司展現「醫療照護生態系統」成果

MAMA／不畏9度低溫！　ITZY Lia「辣露直角肩膀＋美腿」

李佳芬弟為砂石案喊「假新聞」　韓國瑜點頭：了解他心中委屈及苦悶

曼谷「自行車深度小巷旅遊路線」　騎進觀光客都不知道的景點！

MAMA／李榮浩驚喜得獎！　「招牌小眼睛一出現」粉絲嗨洗版

電信界最受矚目女強人！諾基亞董座換人　由前任網路業務女主管Sari Baldauf接棒

看阿伯翻垃圾桶找食物...他＆她「扛整袋麵包+八寶粥」沿路發　流浪姨眼泛淚光

尪提醒換室內拖！毒菇爆氣「這我娘家」...孩一旁嚇傻　人妻嘆：是我在打掃

屏東縣議長為樂樂養雞場控告黃國昌　周典論：訴諸法律捍衛名譽

冬盟／味全龍狂掃15安　11比4擊退韓職聯隊

大陸熱門新聞

2隻老鼠爽吃生牛肉！火鍋店遭查封停業

小4作業「數1億粒米」！家長全傻眼

交友軟體配對成功…26歲正妹被風趣男友「帶到無人深山」

22歲男鑰匙刮花BMW　逼爸爸買單

超商警報器突響　女子被當賊怒脫褲子

17歲男沈迷電玩跳河　父母看他活活溺死

美眾院通過新疆人權法案　陸外交部回應了

寧波現場／女粉爆高以翔「暖舉」：晚上難過到睡不著

跑步機上快走…他下秒突癱軟「重摔倒地」死亡！

爸「反綁自己雙手」教兒子功課：怕發火揍人

求職男面試一半突猝死　生前一句話嚇壞考官

栗戰書：北京對港澳要求一樣

薩爾瓦多總統：支持中國實現和平統一

大媽團天下第一泉拍照「變身5人體噴泉」

更多熱門

相關新聞

中國經濟入寒冬　大陸中小銀行活的下去嗎？

中國經濟入寒冬　大陸中小銀行活的下去嗎？

哈爾濱銀行已經是今年以來第四家出問題被接管或入股的銀行，除了上述的包商銀行之外，還包括7月分被中國工商銀行入股的遼寧錦州銀行與8月被中國主權財富基金注資的山東恆豐銀行。

陸商來台上酒店　慘遭陌生人毆打勒索

陸商來台上酒店　慘遭陌生人毆打勒索

天羿無人機　察打一體專攻巷戰

天羿無人機　察打一體專攻巷戰

史上新高！國銀新南向前3季大賺百億

史上新高！國銀新南向前3季大賺百億

學校赴陸交流先登錄　業者少上億營收

學校赴陸交流先登錄　業者少上億營收

關鍵字：

大陸長征八號航天科技集團有限公司改進型火箭火箭芯二級氫氧發動機

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

大飛綠了！楊晨熙被神秘男「搓揉摸大腿內側」調情

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

獨／頭七結束…高以翔媽擁抱「兒20年故友」大哭

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

即／重機殺彎失控　噴飛對向遭輾身亡

陸名嘴宋祖德嗆高以翔「普通知名度低」：不是突然猝逝誰知道他

435萬人送高以翔的最後禮物！「把票全投給他」

李玉璽、小Hebe「暗巷喇舌」全被拍！

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

小狗喬裝「假虎威」　農民成功嚇跑猴子

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

更多

最夯影音

更多
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！
他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面