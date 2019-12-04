陸「長征八號」可垂直回收再利用　已完成高空模擬試驗明年首飛

▲長征八號近日完成各種檢驗程序，已經確認沒有問題，明年將進行首飛。（圖／翻攝自微博／新華觀點）

實習記者謝汶穎／綜合報導

大陸航天科技集團有限公司研發的新型火箭「長征八號」，近日已經運載火箭芯二級氫氧發動機完成高空模擬飛行測試，明年將會進行首飛。「長征八號」為改良型的火箭，可以實現垂直回收和重複利用，且年產量可達20發以上，主打商業化、低成本、方便快速，提高本身的市場競爭力。

根據新華社2日報導，長征八號在明年將進行首飛，近日已經完成長征八號運載火箭芯二級氫氧發動機的校準試驗，檢查升空的性能和數據，且已經達到要求的標準。長征八號與太陽同步軌道運載能力為5噸，以地球同步軌道運載能力為2.8頓，從簽署合約到出產約12個月，發射周期約為10天。

▲長征八號可進行垂直回收和重複使用來降低成本。（圖／翻攝自微博／新華觀點）

長征八號是一款改進型中型運載火箭，由中國航天科技集團有限公司為了面對因應市場需求，採用組合化、模板化、產品化設計，並以商業化、快速製造產出、操作快捷方便等目標來進行設計，達到低成本和高性能的結合，提高在市場上的競爭力。

長征八號目前已經完成所有試驗，並保持在關機的狀態中，明年就會投入市場中，預計年初發射量會達到10發以上，總年產量則會超過20發，還可以實現垂直回收和重複使用，降低每一次發射新火箭的成本，提高自身的競爭力。