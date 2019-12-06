朱學恒直擊士林夜市水果8杯1010元　「柯文哲3分鐘吃光一杯」網喊貴

記者黃翊婷／綜合報導

台北市長柯文哲3日晚間和「宅神」朱學恒一同前往士林夜市，並買了8杯現切水果，現場驗證夜市的水果攤是否如網傳的一樣，把觀光客當「盤子」敲。不過，大部分的網友聽到8杯現切水果要價1010元，忍不住在直播留言區中洗版直呼，「太貴了」、「1000元去菜市場可以買到滿出來耶」。

▲柯文哲手上那杯鳳梨要價120元。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所，下同）

近年來網路上時常有網友PO文抱怨，指稱台北知名的士林夜市中有水果攤老闆坑殺觀光客，曾有韓國人來台旅遊買了一袋破千元的水果，恐怕會嚴重影響台灣的國際形象。朱學恒今年9月也在臉書PO文向柯文哲喊話，如果市長可以解決這個問題，他願意捐出5萬元給民眾黨。

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本月4日晚間朱學恒在臉書開設直播，與柯文哲一同前往士林夜市進行價格調查，期間當然也買了最受爭議的現切水果，他現場詢問老闆娘商品售價，例如鳳梨一杯120元、釋迦一顆200元、火龍果一顆180元、哈密瓜一杯100元、蓮霧一杯120元等等，最後兩人一共買了8杯，總計1010元。

▲柯文哲只花了大約3分鐘就把120元的鳳梨吃光。

不過，網友們聽到這個價格，紛紛在直播留言區中直呼好貴，「也太貴了吧」、「有台北人嗎？台北都那麼貴嗎？」、「1000元去菜市場可以買到滿出來耶」、「這些東西到水果攤買應該500元就夠了」、「全聯蘋果7顆也才100元」。

但也有另一派網友認為，便宜的水果不一定比較好吃，「水果的價格跟價值真的很難認定」、「不要用產地價去比啦，畢竟夜市是賣租金、賣便利的，我覺得士林夜市這個價格還算OK」。

▼士林夜市水果攤標價。（圖／市場處提供）