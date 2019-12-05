公然被嗆干你屁事　台灣基進黨爆柯P愛將「幫忙製造韓流」：你要承認？

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▲柯文哲回嗆基進黨「邱昱凱事領我們競總的薪水」。（圖／記者屠惠剛攝）



記者柯振中／綜合報導

近日網軍議題不斷發酵，柯文哲幕僚邱昱凱被基進黨點名，也是拿錢做網軍的工作。對此，柯文哲回應，「邱昱凱是領我們競總的薪水，干基進黨什麼屁事？」基進黨隨後又在臉書上嗆柯，希望能夠正面回答問題，「一句話，#邱昱凱是不是你派去幫韓國瑜的？」

基進黨日前點名邱昱凱，直指對方是柯文哲養的網軍。對此，柯文哲回應，「邱昱凱領的是我們競總的薪水，干基進黨什麼屁事？」柯文哲指出，當時競選總部的報帳方式較寬鬆，無論是要報電話費或是加班費，只要提出一個大家能夠接受的數字，就可以了，所以完全不曉得基進黨到底發現什麼。

隨後，台灣基進也在臉書上表示，希望柯文哲能夠正面回答問題，「一句話，#邱昱凱是不是你派去幫韓國瑜的？」基進黨指出，柯文哲日前嘲諷，每個政黨都有網軍，就自己沒有，所以才能進行批評，但依據2018年的選舉財報，柯團隊曾以10萬元的優渥待遇聘請「網軍專家邱昱凱」來操縱網路風向，「哪來的『#沒錢養網軍』？」

▼台灣基進說，柯文哲2018年選舉時以10萬元的待遇聘請邱昱凱擔任網軍。（圖／記者葉南州攝）



台灣基進指出，雖然不干基進黨的事情，「但如果你曾派網軍#幫助韓國瑜製造韓流，那就#關全台灣人的事。」基進黨說到，韓國瑜當選後，造成高雄市政停擺、民眾嚴重對立，甚至連台灣政治都只剩下說謊與假新聞，而當時韓國瑜的選情毫無起色，若非柯文哲「為了教訓民進黨」，派邱昱凱去幫韓國瑜操盤，才讓大陸網軍趁隙進入，聲勢才開始起來。

台灣基進批評柯文哲，為了與民進黨的「私怨」，坐視自己的網軍南下挺韓，「這種行為不只關全台灣人的事，身為高雄起家的台灣基進黨，我們絕對跟你樑子結大了。」

台灣基進說到，高雄市長韓國瑜競選市長期間的經費申報中，有7筆2000萬的經費給了潘恒旭曾任職總經理的「旭創意」公司，「柯市長要不要先問問邱昱凱，這兩千萬跟邱昱凱有沒有關係？」

最後，台灣基進強調，網軍頭並非坐領高薪就能帶動網路風向，而是要進行資源分配，「去年韓流時，邱昱凱在中間擔任這個角色，柯文哲你是要不要承認？」

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