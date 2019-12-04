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扶輪社捐贈天溝探測器及平板電腦　黃偉哲感謝齊心防治登革熱

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▲扶輪社捐贈天溝探測器及平板電腦，市長黃偉哲感謝齊心防治登革熱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲扶輪社捐贈天溝探測器及平板電腦，市長黃偉哲感謝齊心防治登革熱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國際扶輪社捐贈登革熱天溝探測器、Android六核心9.7吋平板電腦等精進防疫配備，與台南市政府齊心防疫，12月4日上午於永華市政中心舉辦捐贈儀式，由市長黃偉哲代表受贈，並向扶輪社致謝及回贈感謝狀。

市長黃偉哲強調，「工欲善其事必先利其器」，防疫工作光靠人員的努力是不夠的，輔以健全的防疫設備，才能讓防疫工作更加順遂，市府將好好運用這些防疫配備，提高台南市登革熱的防疫效能，守護市民的健康。

市長黃偉哲表示，面對今年為登革熱4年大流行週期，市府超前布署提前預防，截至11月底，台南市本土病例31例，境外35例，雖然比去年高，但是在民眾及公部門相互的配合下，後期控制得宜，再加上首波冷氣團造成氣溫下降，使得病媒蚊的活動力及族群數大幅縮減。

▲扶輪社捐贈天溝探測器及平板電腦，市長黃偉哲感謝齊心防治登革熱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲進一步說明，經過此次的疫情，發現天溝、樹洞等高處都有可能是登革熱病媒蚊孳生的溫床，但這些易被忽略的高處積水點，一般民眾甚至監測人員不易攀爬，也有其危險性。特別感謝扶輪社捐贈天溝探測儀及9.7吋平板電腦，增添防疫生力軍，再配合台南市衛生局自製的3D巡查棒，防疫人員可更便利的探查高處的樹洞、天溝等，使病媒蚊無所遁形。

台南市因氣候及環境的關係，再加上氣侯暖化及東南亞疫情長年疫情的影響，終年都必須注意防患。此次國際扶輪3470地區台南東南扶輪社、鳯凰扶輪社、億載扶輪社及韓國大屯山扶輪社，聯合捐贈登革熱天溝探測器12組、Android六核心9.7吋平板電腦，此外，扶輪社亦捐助新台幣123萬元，做為市府聘用及培訓專業防疫人員的教育基金。

▲扶輪社捐贈天溝探測器及平板電腦，市長黃偉哲感謝齊心防治登革熱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局表示，扶輪社為大台南市民健康著想，捐贈防疫利器，不僅促進公私部門持續合作、攜手努力防範登革熱，也達到拋磚引玉，引發社會有志之士或公益團體共鳴之效。想查詢更多登革熱相關資訊，可至台南市政府登革熱防治中心資訊網（　http://health.tainan.gov.tw/dengue/），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

4日儀式，衛生福利部疾病管制署南區管制中心主任李翠鳯、國際扶輪3470地區台南東南扶輪社扶輪社區總監李松江、東南扶輪社社長張紫研、鳯凰扶輪社社長黃孟娟、億載扶輪社社長蘇芷平、國際扶輪社前總監呂明憲、市議員林美燕、議員沈家鳯皆親自到場見證，共襄盛舉。

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