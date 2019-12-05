台東南橫警所與社會慈善團體寒冬送被　暖身更暖心





▲台東南橫警所與社會慈善團體寒冬送被 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣警局關山分局位於南橫公路(台20線)入口處的海端分駐所副所長黃自成與警員王馬可及邱忠華等人，於日前與花蓮縣玉里鎮媽祖宮管理委會會及泓德志業協會人員，共同前往關懷轄內獨居老人及弱勢家庭，並贈送棉被共20床，讓他們度過寒冬；老人家們拿到棉被，直向員警及慈善團對人員道謝。

近日冷氣團發威，氣溫氣溫像溜滑梯般直直落，北部地區也出現僅10幾度的低溫，讓人冷到「激激叫」；日前花蓮縣玉里鎮的馬祖宮管理委會及泓德志業協會人員有感於此，遂主動連繫海端分駐所，將捐贈獨居老人及弱勢家庭20床棉被，副所長黃自成隨即向海端鄉公所社福業務承辦人洽詢調查，期將愛心送到真正需要的人手裡。山區雖然寒氣逼人，但每位長者心中都深深感受到來自於社會的暖暖溫情，長者也以充滿感恩的眼神向大家深深道謝，讓他們「蓋在身、暖在心」，暖暖的度過這個寒冬。

▼同上。（圖／記者楊鈞典翻攝）

關山警分局長潘仕能表示：近日的氣溫屢創新低，平地就有如此感受了，更何況是山區，海端分駐所此次與慈善團體成就了件「溫暖人心」的義行，證明這社會還是「處處有溫暖、處處有溫情」的，期望能發揮拋磚引玉的效果，引進更多善心暖流，讓社會充滿愛與善的正能量。

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