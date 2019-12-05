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府城優質宮廟再進化　立公約贈背心展現廟會新文化

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▲台南市警局舉辦府城優質宮廟再進化「立公約、贈背心」活動，由市警局長周幼偉、二分局長王森瑒、中西區長蕭泰華、台南市巡守大隊長宋俊明及中西區宮廟代表參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局舉辦府城優質宮廟再進化「立公約、贈背心」活動，由市警局長周幼偉、二分局長王森瑒、中西區長蕭泰華、台南市巡守大隊長宋俊明及中西區宮廟代表參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市推動「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署活動，廟會活動妨礙安寧報案件數遽減，已見成效，10月第3屆「國家警光獎」頒獎典禮，因有效約制造成的妨礙安寧等脫序行為，成效卓越，獲得團體組預防犯罪類優等的肯定，獲各縣市效仿跟進，持續推動優質宮廟活動，透過宗教力量自律管理，展現廟會新文化。

為持續推動優質宮廟文化，12月5日上午10時在市警二分局舉辦府城優質宮廟再進化〔立公約〕、〔贈背心〕活動，由市警局長周幼偉、二分局長王森瑒、中西區長蕭泰華、台南市巡守大隊長宋俊明及中西區宮廟代表參加。

▲台南市警局舉辦府城優質宮廟再進化「立公約、贈背心」活動，由市警局長周幼偉、二分局長王森瑒、中西區長蕭泰華、台南市巡守大隊長宋俊明及中西區宮廟代表參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市是「眾神之都」，擁有全台歷史最悠久、最豐富多元的傳統宮廟與民俗信仰活動，台南市廟會遶境活動頻繁，經滾動式檢討策進，推動優質宮廟，必須強化遶境活動現場處置作為，協助加強宮廟自主性管理，廟會活動從啟程遶境、入出廟秩序及沿途民俗藝術表演等，需要有專人「督陣」負責維護引導，減少交通衝擊及避免脫序衝突行為發生，才能圓滿完成廟會盛事活動。

▲台南市警局舉辦府城優質宮廟再進化「立公約、贈背心」活動，由市警局長周幼偉、二分局長王森瑒、中西區長蕭泰華、台南市巡守大隊長宋俊明及中西區宮廟代表參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次「督陣背心」由台南市巡守大隊長宋俊明、瑋震生物科技公司總經理莊瑞育共同捐贈，特別印上「督陣、優質宮廟」，提供遶境隊伍督陣人員穿著，強化宮廟自主性管理，負責遶境隊伍秩序管理及交通規則的遵守，並配合警察及義交共同維護秩序，展現府城優質宮廟文化。

▲台南市警局舉辦府城優質宮廟再進化「立公約、贈背心」活動，由市警局長周幼偉、二分局長王森瑒、中西區長蕭泰華、台南市巡守大隊長宋俊明及中西區宮廟代表參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

周幼偉局長指出，優質宮廟推動是因中西區南勢街西羅殿建醮恭送天師回鑾遶境活動而起，這次推動優質宮廟進化版，除簽署「優質宮廟、文化府城」行動公約活動，並致贈督陣人員背心，鼓勵全台南市各宮廟加入，行動公約6大主軸「高自主管理」、「低環保公害」、「零聚眾鬥毆」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」，期待宮廟的自律，民衆看到廟會活動是「一度讚」的表演，而不是「一團亂」的呈現，任何有影響遶境的糾紛、滋事行為，都是對神明的冒犯，各宮廟能自主管理、自我檢視，凝聚宮廟共識，展現臺南廟會新文化，宏揚神佛保境衛民的精神，共同守護府城居民安全，台南府城、眾神之都、虔誠信仰、淨化心靈，讓台南府城成為友善宜居的城市。

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