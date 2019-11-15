青澀→亮麗！清純妹大學4年「顏值進化」　網讚：根本是班花級





▲ 女網友大一時青澀甜美，現在則較較為成熟亮麗。（圖／翻攝「Crape-Myrtle_」微博）

實習記者羅明輝／綜合報導

俗話說「女大18變」，每個人身邊總有幾個「小時候外貌較為樸素，長大後整個人氣質、顏值大蛻變」的朋友。大陸有位女網友「Crape-Myrtle_」，最近就在個人微博上分享了自己就讀大學後各時期的照片，只見短短4年間，她在氣質及妝容方面都有了明顯的變化，風格從青澀甜美逐漸轉為成熟亮麗，令網友看了認不住稱讚，「真的越來越漂亮」。

女網友「Crape-Myrtle_」貼出1組2016年到2019年、自己分別就讀大一到大四4個階段的組圖，雖然每張照片中，她都是手裡拿著一片葉子，遮住一邊眼睛，面對鏡頭露出淺淺微笑，但依然可以從中感受到明顯差別。

▼ 女網友分享自己大一到大四的變化 。（圖／翻攝「Crape-Myrtle_」微博）

從照片中可以看見，大一剛入學的她留著妹妹頭，化著較為簡單的妝容，看起來清純又甜美，但隨著時間一年又一年過去，她在打扮與個人風格方面越來越用心，妝容變得精緻許多，妹妹頭瀏海改為了空氣瀏海，就連髮色、服裝穿搭也有所不同，整體顯得更為成熟，外貌也更加突出。

雖然「Crape-Myrtle_」吐槽自己大一的時候「感覺像是個傻子」，不過她的朋友及網友們看完後都在下方稱讚「以前好清純喔」、「怎麼這麼好看」、「根本是班花級別的」，普遍認為其實她本身的底子很好，稍微化妝就很漂亮了。

▲ 女網友如今變得更加有自信 。（圖／翻攝「Crape-Myrtle_」微博）

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