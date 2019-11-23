陽明高中師生抗議奏效　桃園教育局：「人地不宜」校長已解職

▲桃園市立陽明高中師生日前發起撤換校長宋慶瑋等五大訴求，市府教育局以「人地不宜」，投票決議不適任。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市立陽明高中本月2日舉辦校慶大會時，500師生身穿黑衣指控校長宋慶瑋遴選資格不符、威權統治等五大訴求，要求市府教育局撤換校長，引發桃園杏壇嘩然！教育局隨後召開校長遴選委員會，基於校園和諧考量，經校長考核小組審議投票後做出「人地不宜」決議不適任，即日起解職，22日由教育局督學黃懷德代理校長職務。

陽明高中前校長宋慶瑋日前遭師生抗議成為杏壇焦點，宋在議會備詢時對於各項指控均一概否認，教育局後來召開考績委員會與校長遴選委員會討論，教育局召開校長遴選委員會，與會委員多認為宋留下來恐影響校園和諧，最後以「人地不宜」，做出宋不適任決議。

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▲桃園市立陽明高中師生日前在校慶上要求撤換校長宋慶瑋，市府教育局已指派督學黃懷德代理校長職務。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

曾就讀陽明高中的市議員王浩宇，日前在議會總質詢時曾提出質詢，教育局長高安邦證實，教育局上周召開校長遴選委員會討論宋慶瑋是否適任陽明高中校長，委員會考量宋若留任仍會引發師生異議，主因陽明高中是桃園市頂尖高中之一，校務發展要向前走，基於校園和諧認為宋「人地不宜」，做出宋不適任的決議。

高安邦還說，宋慶瑋有物理教學專長，解職後可選擇當國中或高中教師，或是接受教育局指派擔任督學，已讓宋選擇，至於陽明高中校長職務，教育局已指派曾任壽山高中教務主任的課程督學黃懷德代理校長，22日已走馬上任。

此外，教育局表示，黃懷德將代理到明年7月，明年4月將進行校長遴選作業，凡符合遴選辦法資格人選都可參與遴選。

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