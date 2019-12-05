華航明年3/29起直飛宿霧！機票5060元起　每週飛6趟早去午回超方便

▲華航明年3/29開航台北－宿霧航線。（圖／華航提供）



記者李宜秦／台北報導

飛宿霧再多一選擇！中華航空今宣布，明年3月29日起開闢台北－宿霧航線，每週共6班服務，經濟艙來回開航票價5060元起，飛航時間早去午回，更方便旅客安排行程。華航表示，宿霧是繼馬尼拉後，於菲律賓的第二個定期航點。

華航表示，明年直飛的宿霧航線將以737-800機型執飛，每週一、三、四、五、六、日飛航，出發航班CI705。上午7時40分起飛，當地時間10時35分抵達，回程航班CI706 為11時35分起飛，台北(桃園)時間14:30抵達，早去午回更方便旅客安排行程。

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▲華航明年3/29開航台北－宿霧航線。（圖／華航提供）

華航表示，宿霧為菲律賓第二大城，有南方皇后市之稱，周圍環繞166個島嶼，孕育豐富的海洋生態，質樸原始的樣貌是世界潛水愛好者的天堂，世界知名旅遊雜誌Condé Nast Traveler票選為2019年亞洲最佳島嶼第二名。

華航看好菲律賓旅遊市場，每日亦飛航首都馬尼拉，台北(桃園)-馬尼拉航線每週14班，高雄-馬尼拉每週4班，2015年起與菲律賓航空合作聯營航班，航班選擇多元彈性。

明年新增宿霧航線後，華航將飛航16個東南亞客運航點，華航持續開發台灣與東南亞地區雙邊互訪客源，同時瞄準旅客來台中轉商機，強化轉運效益。為慶祝宿霧開航，華航官網自明日起推出開航價，經濟艙來回機票未稅價5060元起。