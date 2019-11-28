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華航首獲「全球企業永續獎」　也連6年摘下台灣企業永續獎殊榮

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▲▼華航首獲全球企業永續獎，且連續六年摘下台灣企業永續獎殊榮，副總統(左)陳建仁出席頒獎，華航董事長謝世謙(右)代表受獎。（圖／華航提供）

▲華航首獲全球企業永續獎，副總統陳建仁（左）出席頒獎，華航董事長謝世謙（右）代表受獎。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

財團法人台灣永續能源研究基金會公布2019年「全球企業永續獎（GCSA）」及「台灣企業永續獎 （TCSA）」，華航首度榮獲全球企業永續報告書獎「Reporting（World）」肯定，同時也獲得5項台灣企業永續獎。

華航表示，成立一甲子，深知企業對自然資源與環境保護應有的責任與義務，首創台灣航空業永續替代燃油試行作業，邀請旅客、員工共同實踐「淨零碳」，推出環保旅程「ECO Travel碳抵換計畫」，成為台灣第一家且唯一簽署支持氣候相關財務揭露工作小組的國籍航空。

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▲▼華航首獲全球企業永續獎，且連續六年摘下台灣企業永續獎殊榮，副總統(左)陳建仁出席頒獎，華航董事長謝世謙(右)代表受獎。（圖／華航提供）

▲華航董事長謝世謙開心獲獎。（圖／華航提供）

華航永續經營履獲國內外認可，包含二度入選「公司治理評鑑前5%」及「台灣永續指數」、三度入選「台灣高薪100指數」及「台灣就業99指數」，更創下連4年入選「道瓊永續指數新興市場指數」及「富時社會責任新興市場指數」。

另外，華航也再度榮獲RobecoSAM最新出版的永續年鑑「航空業銅級獎及最佳進步獎」。華航表示，透過獎項加持，除給予華航肯定，更有助於利害關係人了解華航致力於企業永續經營。

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