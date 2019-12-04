華航耶誕大禮！買日韓機票送6千好哩、行李箱66折5千有找

▲華航推出多項歲末年終折扣優惠。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今年已近年末，華航捎來12月耶誕大禮，華航會員只要在今年底前，預定台灣往返日韓雙向出發的定期自營航線（不含松山－東京羽田航班），完成經濟艙以哩程升等指定商務艙之搭乘，就可獲得6000好哩回饋。另外多項免稅品還祭出66折優惠，如原價6980元的26吋行李箱，特價只要4607元就能帶回家。

看準年末商機，華航持續推出機上免稅品「網路預訂下殺8折優惠活動」，獨家商品包括歐舒丹新經典玫瑰皇后系列套裝、 JILL STUART 年度限定彩妝套組等。

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▲華航多項商品都打66折，價格超優惠。（圖／記者賴文萱攝）

除機上免稅品外，機上「送貨到府」雜誌/網路eMall部分LOGO商品最多下殺66折，如華航冬戀音樂鈴原價1680元，66折1109元；華航×萬國旅行收納三件組，原價780元，66折515元；華航 A350 彩繪機雙層杯組(一組兩入)，原價1300元，66折858元。

電子商城「華航哩享購」部分LOGO商品同樣有66折超甜優惠，12月獨家熱銷商品包括：華航x萬國通路26吋行李箱原價6980元，66折只要4607元；華航 A350 彩繪機春捲包購物袋原價400元，66折只要264元。會員於商城購物哩程折抵部分金額最高有35％優惠，消費滿200元還可以回饋1哩。