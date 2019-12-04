Google創辦人佩吉和布林請辭Alphabet執行長和總裁　由Google執行長皮查伊接棒

▲Sundar Pichai 將兼任Google及Alphabet執行長。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

Google的聯合創辦人佩吉（Larry Page）和布林（Sergey Brin），宣布辭去母公司Alphabet執行長和總裁的職務，由Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）兼任Alphabet的執行長，而佩吉和布林將繼續以大股東身份，繼續留在董事會。

佩吉和布林發表公開信指出：「隨著Alphabet的日漸發展，Google和Other Bets作為獨立公司已經有效運作，我們認為現在是簡化管理結構的合適時機。」

佩吉和布林表示「當我們認為有更好的方法來經營公司時，我們不需要一定要佔據管理職務，Alphabet和Google不再需要兩位CEO和一位總裁。Sundar將擔任Google和Alphabet的執行長，負責領導Google繼續前進，他與我們緊密合作了15年，能掌握整個Alphabet結構的價值，我們對他能夠透過技術解決各種大型挑戰的能力充滿信心。」

皮查伊之前曾領導Android和Chrome，2015年成為 Google Alphabet的執行長，當時Google重建了新架構下，皮查伊在營運表現十分出色。佩吉則退居幕後，將心思放在規劃公司的長期發展。

▲即將辭去Alphabet的執行長Larry Page(左)及總裁Sergey Brin(右)。（圖／路透社）

佩吉持有Alphabet約5.8%的股份，布林持有5.6%股份，新的接班人皮查伊持股約0.1%，這意味著新任執行長仍會受到董事會包括創始人的制約。

由於Google 2019年第一季的廣告收入增速減緩，第三季利潤也較去年同期低，Alphabet可能更需要依賴Other Bets與其他子公司。

週二盤後交易中，Alphabet股價微漲0.59％，收於1303美元，今年以來累計上漲約24%。