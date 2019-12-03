Google釋出12月Android、Pixel更新　Pixel 4系列推遲至下周

▲Pixel手機系統升級。示意圖與本文無關。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合外電報導

Google稍早已為最新的作業系統版本Android 10及旗下Pixel智慧型手機發布12月份的安全性更新。

據Android發布安全公告，此次Android 10安全性更新更新將分為兩個部分，其中一個於12月1日發布的安全性更新將修復15個漏洞，12月5日則修復27個漏洞。這些漏洞的嚴重程度從中等至危及不等，其中最嚴重的漏洞與媒體框架（Media framework）有關，可讓攻擊者傳送造過的檔案，在有權限情況下從遠端執行任意程式碼。

此外，Android也發布了12月份的Pixel安全性更新。除了公告中列出的9項安全性更新外，有網友也發現此次更新也為較舊的Pixel機款帶來許多Pixel 4上的功能。

此次的Android安全性更新公告及Pixel安全性更新公告已向Pixel、Pixel 2及Pixel 3系列機款發布，Pixel 4系列則推遲至下周。而接下來幾周，Android安全性更新也將陸續發送至三星、OnePlus等其它製造商的Android設備。

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