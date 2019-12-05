緊追楊蕙如網軍金流　羅智強爆：謝系大將康裕成每月給20萬

▲康裕成。（圖／翻攝自康裕成臉書）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議員羅智強、游淑慧持續追查「卡神」楊蕙如養網軍的金流，他們在5日爆料，去年選舉時，「謝系」高雄市議員康裕成每月給楊蕙如擔任董事的易始公司20萬，另外，2016年楊蕙如跟高雄市政府爭取5千萬補助，後來高市府拒絕補助，還特別去向當時的議長康裕成、謝系陳姓議員說明。

▲康裕成連續五個月每個月給易始公司20萬元。（圖／台北市議員游淑慧提供）

羅智強指出，去年大選下半年開始，謝系高雄大將，地位可稱是「小管碧玲」的高雄市前議長康裕成，連續五個月，每個月給易始公司20萬元；換言之，正當楊蕙如網軍右手用鍵盤霸凌大阪辦事處、逼死優秀外交官的同時，她的公司左手正在拿謝系大將康裕成的錢。羅智強痛批，謝長廷「魔鬼總切割」楊蕙如，但他的子弟兵們，從中央民代到地方民代，可不是啊。

游淑慧也爆料，2016年楊蕙如跟高雄市政府獅子大開口，編列一個1.6億的瘋狂預算表，然後開口要高雄市補助5千萬，並請高雄市協助爭取中央3千萬，雖然金額太龐大，但因為有議員關切，高市府還是去評估了，但最後多方查證，發現網協、體育署都不知道此事，最後決定拒絕補助，高市府還特別去向當時的議長康裕成、謝系陳姓議員說明。

▲高雄市政府打槍易始公司申請WTA補助。（圖／台北市議員游淑慧提供）

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