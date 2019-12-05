整形名醫張耀元涉下藥性侵輕熟女　二審仍判刑4年

▲整形名醫張耀元被爆酒吧下藥性侵正妹，二審判刑4年。（圖／翻攝自京硯聯合診所）

記者吳銘峯／台北報導

經常上電視、廣播節目的已婚整形名醫張耀元，去年初與一名蔡姓已婚輕熟女到酒吧約會，2人隨後共赴飯店發生關係，但蔡女指控張耀元下藥性侵。張耀元遭檢方傳喚並以20萬元交保，隨後提起公訴，一審判刑4年。案經上訴，高等法院5日仍認定他下藥性侵，犯下「乘機性交罪」，仍判刑4年。

外型斯文的張耀元現年41歲，台北醫學大學生物醫學材料研究所理學碩士畢業，曾任台北馬偕紀念醫院整形外科主治醫師、台灣微整形醫學會副祕書長、京硯聯合診所醫師，強調是美國私密處整形權威Dr.Gary Alter的親授門生，專長是顏面整形、抽脂等技術。

檢方起訴指出，張耀元透過朋友認識在顧問公司上班的蔡女，兩人相談甚歡，去年初相約到台北市南京東路某酒吧聚會，2人隨後到飯店休息，發生關係。但蔡女向檢方提告，指稱自己遭下藥性侵，並在婦幼隊的陪同下接受調查。蔡女指控，自己酒量不錯，但跟張耀元喝沒幾杯就暈眩，最後不省人事，所以懷疑有醫藥背景的張耀元下藥性侵。

至於張耀元被檢方傳喚時，否認性侵，表示雙方當時在酒精的催化下，情投意合才發生關係，不知道為何蔡女事後提告。檢方根據蔡女的供詞，認定張耀元嫌疑重大，提起公訴。一審法院調查後，勘驗監視器畫面，認為蔡女離開酒吧及進入飯店房間時，確實處於酒醉、意識不清及行為舉止異於一般正常人之狀態甚明，因此認定張耀元有罪，判刑4年。

案經上訴，高院二審5日宣判，仍認定張耀元犯下「乘機性交罪」，考量他否認犯行，飾詞狡辯，高院駁回上訴，仍將他判刑4年。可上訴。