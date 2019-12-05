13歲↓禁入！Instagram終於要求生日驗證　「更新3功能」：限定好友留言

▲Instagram高人氣，在全球已累積10億用戶，其中不乏未滿13歲的孩童。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張靖榕／綜合外電報導

臉書旗下知名社群軟體Instagram經過9年「裝傻」，終於要負起企業責任並宣布執行生日驗證，以排除未滿13歲的孩子註冊使用。不過Instagram的政策是「不溯及既往」，因此在此之前已是IG用戶且未滿13歲的孩子們，仍能夠在社群軟體世界裡暢遊。

Instagram於4日宣布，即日起公司會要求新註冊的用戶提供生日資料，「根據我們的使用條款，在多數國家中，您必須至少年滿13歲才能成為用戶。」Instagram在聲明中指出，新增這項條款的原因在於能夠避免未滿13歲的孩童加入，「有助於我們保護孩子更安全，並且為用戶提供更合年齡的使用經驗。」年齡個資並不會被其他用戶看見，而是當本人閱覽自己的帳號時才會出現的資訊。

▲Instagram生日驗證畫面。（圖／翻攝自「Instagram」）

若用戶是透過臉書帳號連結Instagram新帳號的話，官方會直接沿用臉書設定的出生日期，同樣的，這項個資不會被公開。另外，臉書將新增的功能還有「限制留言」，只有被加入追蹤名單的人能夠回覆限時動態，或是在用戶的照片下留言，以及邀請用戶加入群組。

美國知名科技公司新聞網站「TechCrunch」報導，擁有全球10億用戶的Instagram相對於其他科技公司，過去一直沒有提出保護兒童使用者的政策，更靠「刻意的無知」規避《兒童線上隱私保護法》 （Children's Online Privacy Protection Act），因為只要違反，每次每條就要挨罰4萬美元（約新台幣121萬元）。

▲Instagram新增的功能中，可以限定只有用戶追蹤的人能夠聯絡自己。（圖／翻攝自「Instagram」）

臉書、Snapchat和抖音（TikTok）等社群軟體公司，已經要求用戶註冊時就必須提供生日資料。抖音海外版先前因違反《兒童線上隱私保護法》，被美國聯邦貿易委員會重罰570萬美元（約新台幣1.73億元），吃足了苦頭後，乾脆在app中創設了一個孩童專區，在那裡孩子們只有看的份，不能夠po影片或留言。