日韓局長級協商16日東京登場「聚焦出口管制」　貿戰首場政策對話

▲此次政策對話為期5日，自16日至20日。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日韓政府貿易管理局長級對話16日即將在東京登場，這是2016年6月以來，雙方時隔3年半的政策對話，也是日本對南韓實施出口管制後的第一場政策對話。目前雙方貿易官員4日在奧地利維也納的工作層級籌備會議已經落幕，根據南韓會後新聞稿，這場政策對話將談及敏感技術轉讓及出口管制計畫相關政策，加深雙方在貿易管理制度方面的理解。

綜合日本放送協會（NHK）、韓聯社報導，自日本7月針對南韓3種高科技材料實施出口限制後，雙邊關係陷入冰點，互把對方踢出貿易白名單，甚至牽動兩國軍事情報機密共享的《軍事情報機密保護協定》（GSOMIA）。雙方4日在維也納進行籌備會議，討論細部時程、討論主題；會後，日韓紛紛對外表示，局長級對話確定16日登場。

▲ 日韓官員4日在奧地利維也納展開工作層級籌備會議。（圖／達志影像／美聯社）

南韓官方發出新聞稿表示，敏感技術轉讓及出口管制計畫政策都是討論重點之一，「我們同意進行一場深度討論，有助解決兩國間懸而未決的問題。」經濟產業大臣梶山弘志先前透露，希望藉由此次機會進行一場明確對話，互相確認對方的想法，加深雙方在貿易管理制度方面的理解，促成在防止大規模殺傷性武器擴散方面的合作。

日本新任駐韓大使富田浩司已於3日抵達首爾，並針對日韓貿易爭端徵用工議題發表談話，「我已經在出發前聽取各方意見，其中共通點就是，不能對重要鄰國南韓的關係置之不理，我相信南韓方面也存在同樣想法」，該主張的日本立場會堅持，同時也會認真傾聽南韓的意見，期盼能確實發揮橋梁作用，解決問題，改善雙邊關係，並於經濟、文化、人員交流方面取得進展。

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