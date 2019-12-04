賓士1小時連撞2車右前輪剩輪圈　駕駛丟包「五木區」還找代駕

▲男子1小時內連撞2車，最後將破損車輛停在五木區，還找代駕將車開走。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名賓士車駕駛，在中山區撞上一台轎車逃逸，1個小時後又在大同區撞上另一台轎車，因車子嚴重損毀，駕駛將車停在林森北路、長春路口找代駕把車開走，警方發現該車有肇逃紀錄，緊急通知交通分隊前往處理。

警方調查，26歲的謝姓男子，2日駕駛黑色賓士轎車行經大直一帶，撞上路邊63歲的邱姓駕駛的車子，造成正在車上休息的邱男臉部受傷，事後謝男駕車逃逸，在大同區因車身損毀遭警方攔查。

▲男子在1個小時內連撞2車，最後將車棄置在林森北路與長春路口，右前輪只剩下輪圈。（圖／記者邱中岳翻攝）

但大同警方當時尚未獲悉謝男在中山肇逃，且並未酒駕車上也沒有違禁品，盤查便讓謝男離開，但沒多久又在大同區撞上停在路邊的轎車，警方趕往現場雙方當場和解。

▲謝男在中山區撞上路邊小轎車，造成車上休息駕駛臉部受傷，謝男隨即駕車逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）

最後謝男將破損嚴重的車子停在林森北路與長春路口後離開，還找來代駕把車開走，警方事後追查賓士車牌竟是肇逃車輛，將傳喚謝男到案說明，以釐清肇事原因。

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