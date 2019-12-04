　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賓士1小時連撞2車右前輪剩輪圈　駕駛丟包「五木區」還找代駕

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼男子在1個小時內連撞2車，最後將車棄置在林森北路與長春路口。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子1小時內連撞2車，最後將破損車輛停在五木區，還找代駕將車開走。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名賓士車駕駛，在中山區撞上一台轎車逃逸，1個小時後又在大同區撞上另一台轎車，因車子嚴重損毀，駕駛將車停在林森北路、長春路口找代駕把車開走，警方發現該車有肇逃紀錄，緊急通知交通分隊前往處理。

警方調查，26歲的謝姓男子，2日駕駛黑色賓士轎車行經大直一帶，撞上路邊63歲的邱姓駕駛的車子，造成正在車上休息的邱男臉部受傷，事後謝男駕車逃逸，在大同區因車身損毀遭警方攔查。

▲▼男子在1個小時內連撞2車，最後將車棄置在林森北路與長春路口。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子在1個小時內連撞2車，最後將車棄置在林森北路與長春路口，右前輪只剩下輪圈。（圖／記者邱中岳翻攝）

但大同警方當時尚未獲悉謝男在中山肇逃，且並未酒駕車上也沒有違禁品，盤查便讓謝男離開，但沒多久又在大同區撞上停在路邊的轎車，警方趕往現場雙方當場和解。

▲▼男子在1個小時內連撞2車，最後將車棄置在林森北路與長春路口。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲謝男在中山區撞上路邊小轎車，造成車上休息駕駛臉部受傷，謝男隨即駕車逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）

最後謝男將破損嚴重的車子停在林森北路與長春路口後離開，還找來代駕把車開走，警方事後追查賓士車牌竟是肇逃車輛，將傳喚謝男到案說明，以釐清肇事原因。

他奶奶的美麗小秘訣

【其他新聞】

外籍軍校生約壞壞！她到摩鐵一看不妙「怎麼2個人」想走　下秒遭強行進攻

玩命15秒！外籍滑板男爬「復興北地下道」　高速俯衝分隔島...網傻眼

ET快訊
快訊／北市南港區墜樓意外！工人「5樓裝冷氣墜下」搶救中
網傳「泰簽取消財力證明」　外交部澄清：沒有任何更動
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃警查獲行動軍火庫　通緝犯私藏8把改造槍枝彈藥與毒品

「亂判害死一條人命」她跨坐地檢署對面的6樓女兒牆　即將跳下逼檢察官面對

財報「爛到骨子裡」　3嫌誆投資人買未上市股！黑心賺走8千萬

賓士1小時連撞2車右前輪剩輪圈　駕駛丟包「五木區」還找代駕

老公「擁19歲嫩小三」躺床！人妻開門一看抓狂　拿水果刀刺她肚子

辣人妻與21歲弟「激情交疊」...老公見嫩10歲小王秒爆氣！6翻拍照曝姦情

快訊／信義區永吉路「民宅起火」！巷弄搶救困難　消防急佈水線撲滅中

過期五穀雜糧「除蟲、燻藥」重包再賣　黑心商人連9年鋪貨量販店完售

高中妹捷運手扶梯遭尾隨！他「看到制服凍未條」秒伸狼爪　監視器全拍下

借500元不成…趁雜貨店老闆娘蹲下拿啤酒　他拿石塊猛砸頭部13下想奪命！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

毛加恩夫妻「忍痛」靈堂致意　表情凝重難掩哀傷

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

在台灣體驗1千元拍韓式證件照 超專業妝髮＋租衣打造專屬風格

《黑寡婦》前導預告

桃警查獲行動軍火庫　通緝犯私藏8把改造槍枝彈藥與毒品

「亂判害死一條人命」她跨坐地檢署對面的6樓女兒牆　即將跳下逼檢察官面對

財報「爛到骨子裡」　3嫌誆投資人買未上市股！黑心賺走8千萬

賓士1小時連撞2車右前輪剩輪圈　駕駛丟包「五木區」還找代駕

老公「擁19歲嫩小三」躺床！人妻開門一看抓狂　拿水果刀刺她肚子

辣人妻與21歲弟「激情交疊」...老公見嫩10歲小王秒爆氣！6翻拍照曝姦情

快訊／信義區永吉路「民宅起火」！巷弄搶救困難　消防急佈水線撲滅中

過期五穀雜糧「除蟲、燻藥」重包再賣　黑心商人連9年鋪貨量販店完售

高中妹捷運手扶梯遭尾隨！他「看到制服凍未條」秒伸狼爪　監視器全拍下

借500元不成…趁雜貨店老闆娘蹲下拿啤酒　他拿石塊猛砸頭部13下想奪命！

藍委批總統府說謊　府反擊：假新聞！總統從未說過國安局派員前往澳洲

DIOR X NIKE超奢華聯名搶先看！絕美極簡灰、Oblique緹花2020開賣

桃警查獲行動軍火庫　通緝犯私藏8把改造槍枝彈藥與毒品

追隨林獻堂梁啟超足跡　盧秀燕主持霧峰「望月峰獻堂」步道啟用

想出奇制「腎」擁精彩人生　「泡水高貧倦」5字口訣

好友驟逝暴怒連譙4粗口！　吳建豪「靈堂久待1小時」告別高以翔

「亂判害死一條人命」她跨坐地檢署對面的6樓女兒牆　即將跳下逼檢察官面對

史上第2慘！　暴龍羅瑞單場三分球11投全落空

高以翔「魂魄飄蕩」不肯離開！　媽媽暖求大家出力：讓他放心去天堂

財報「爛到骨子裡」　3嫌誆投資人買未上市股！黑心賺走8千萬

社會熱門新聞

即／重機殺彎失控　噴飛對向遭輾身亡

老婆面前倒下！台南暖警「不菸不酒」突趴桌上猝逝

外送員車禍竟急call完成訂單　他嘆：是死命必達嗎

色狼列車上摸乳　列車長報警逮人

她車上遭強壓晃動提告！男喊：是她自己翹高屁股

女工程師戀上高富帥　狂撒590萬結局好慘

拐妹子「不穿雨衣」激戰！她：像鬼對我笑

台南警界「3C高手」猝逝！同事：他冷天還穿短袖

前晚跑完蘇花　重機保險員隔日自摔遭輾身亡

男子酒後為男顧客口交 男提告處緩刑4年

共諜抓到了！中校軍中洗腦：共軍犯台馬上投降

新北魔鬼師　家長觀課直接暴怒「囚禁30童」

從廁所激戰到走廊　他帶嫩女友狂野4次

真理褲軟Q妹　遭逮哭哭成「軟腳妹」

更多熱門

相關新聞

賓士確定新S-Class將有V12引擎

賓士確定新S-Class將有V12引擎

就在競爭對手BMW宣告V12動力將走入歷史後（報導請點此），賓士（Mercedes-Benz）卻反其道而行，確定將在新一代S-Class（W223）中提供V12動力，破除先前的停產謠言。

賓士宣布退出紐約車展

賓士宣布退出紐約車展

台灣車市11月銷量戰報

台灣車市11月銷量戰報

賓士W222 S-Class創下銷售新紀錄

賓士W222 S-Class創下銷售新紀錄

賓士道路版 F1 賽車2021年交車

賓士道路版 F1 賽車2021年交車

關鍵字：

賓士駕駛丟包五木區

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

大飛綠了！楊晨熙被神秘男「搓揉摸大腿內側」調情

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

獨／頭七結束…高以翔媽擁抱「兒20年故友」大哭

即／重機殺彎失控　噴飛對向遭輾身亡

435萬人送高以翔的最後禮物！「把票全投給他」

陸名嘴宋祖德嗆高以翔「普通知名度低」：不是突然猝逝誰知道他

李玉璽、小Hebe「暗巷喇舌」全被拍！

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

小狗喬裝「假虎威」　農民成功嚇跑猴子

泰簽政策急轉彎取消財力證明

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！
他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面