玩命15秒！外籍滑板男爬「復興北地下道」　高速俯衝分隔島...網傻眼

記者邱中岳／台北報導

網路流傳1則影片，影片1名外籍男子爬到復北地下道的頂端，且在車潮經過時順勢往下滑，場面看起來相當驚險，而影片也在臉書社團《台灣 delta skate supplyFacebook》po出，警方獲悉後也將聯繫該名男子到案，並加強周遭巡邏。

臉書社團《台灣 delta skate supplyFacebook》3日po出一段影片，1名外籍男子帶著滑板攀爬到復興北路地下道，不顧一旁車潮經過，直接沿著分隔島一躍而下，完成任務還振臂疾呼，最後與一旁觀看的友人快速離開。

▲外籍男子溜滑板從復北地下道頂端一躍而下，成功後還振臂疾呼。（圖／畫面翻攝臉書《台灣 delta skate supplyFacebook》）

影片一出也引起轄區警方關注，警方表示，該名男子已經違反道路交通管理處罰條例，應處罰3百元，警方目前也將釐清拍攝時間，並找到該名外國男子身分，並對該男進行開罰，另外也呼籲民眾「切勿仿效此行為，以免影響自己以及他人」。

▲外籍男子將復北地下道中央分隔島當極限運動場，直接從頂端溜滑板躍下。（圖／畫面翻攝臉書《台灣 delta skate supplyFacebook》）

而此影片引起正反2派網友在底下留言，有人不滿表示，「白目」，也有網友「建議101大樓」，甚至有網友直說「無言，沒地方能玩了嗎」，但是其中有網友說「果然台灣，開始一堆詛咒留言zzz，真的是井底之蛙」。

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