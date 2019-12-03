交通科技白皮書出爐！10年投資2兆元建設　估產值翻倍逾4兆

▲交通部今日舉辦「全國交通科技產業會議」，邀集交通科技產官學研超過千人參與會議。（圖／交通部提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部交通科技產業會報自今年5月起，召開9場大型論壇、22場產業小組諮詢會議及2場交通科技產業會報委員會議，今日正式提出交通部第一本「交通科技產業政策白皮書草案」，預計未來10年帶動交通建設2兆元以上投資，產生超過4兆以上產值。交通部長林佳龍也說，交通部將透過投資交通建設，支持本土產業發展。

交通部今日舉辦「全國交通科技產業會議」，邀集交通科技產官學研超過千人參與會議。蔡英文總統表示，「數位國家．創新經濟發展方案」及「五加二產業創新計畫」是台灣當前非常重要的數位創新與產業發展計畫，推動智慧交通也為三大交通政見之一。

請繼續往下閱讀...

交通部指出，交通運輸服務涵蓋陸海空、科技含金量高、牽動產業生態系龐雜，為了能系統性理出產業發展政策與策略，交通科技產業會報包括鐵道科技、智慧公共運輸服務、智慧電動巴士科技、智慧電動機車科技、自行車及觀光旅遊、智慧海空港服務、無人機科技、智慧物流服務、交通大數據科技、5G智慧交通實驗場域等10個產業小組。

▲林佳龍指出，交通部已經在擘劃「交通科技產業政策白皮書」。（圖／交通部提供）



交通部長林佳龍表示，21世紀科技創新的巨浪已經快速席捲全球，人工智慧(AI)、區塊鏈(Block Chain)、雲端運算(Cloud Computing)、大數據(Big Data)、邊緣運算(Edge Computing)、金融科技(Fintech)、5G通訊等科技正引領著交通服務與交通產業創新，交通部應從傳統管制監理角色蛻變轉化為整合跨部會資源進行產業興利的角色。

林佳龍指出，交通部已經在擘劃「交通科技產業政策白皮書」，這將是一本融合了人本、科技與產業的白皮書，期望以交通科技進行交通服務創新，營造與民同行、連結共好，創造互動與感動的交通服務，同時交通部也將透過交通建設與投資，支持本土產業發展。