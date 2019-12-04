貓咪趴9月大嬰兒臉上！年輕媽忙做家事…轉頭驚見「幼女窒息亡」

▲ 女嬰在嬰兒車內窒息身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭日前發生一起離奇案件，一名年輕的母親將9月大女兒放在嬰兒車內，自己則忙著做家事，沒想到再去查看時驚見他們飼養的一隻貓咪跳進嬰兒車內，而原先在睡覺的女兒已經沒有呼吸，宣告死亡。

《鏡報》3日報導，22歲的斯涅札娜（Snezhana）和丈夫亞歷山大（Alexander）僅有9月大的亞歷山德拉（Alexandra）這個孩子，家中還養了2隻貓。斯涅札娜日前將亞歷山德拉放進後院的嬰兒車上，自己則轉身做家事。一段時間後她回過身來，發現她們的一隻貓趴在女兒臉上。貓咪在她接近嬰兒車時跳出來，而亞歷山德拉已經窒息。斯涅札娜隨即打電話給救援人員，但救護車及護理人員趕到後還是沒能救回女嬰。

當地護理人員加利那（Halyna Zakharchuk）說明，「（嬰兒車內）有一股牛奶的味道，而且很溫暖，所以貓鑽進去取暖。女嬰有穿衣服，雙手露在外面。我們趕到時，女嬰的身體還是溫暖的，急救約30至40分鐘還是無法讓她甦醒。」

當地警察帕夫洛（Pavlo Darmorgrai）表示，亞歷山德拉的遺體以已經送往法醫進行驗屍。專家指出，亞歷山德拉身上沒有外傷，初步判斷死因是窒息，將不會對斯涅札娜採取任何措施。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。