羊肉爐、薑母鴨「只賣麵線沒白飯」！老饕曝3大理由　老闆說話了

▲羊肉爐很適合冬令進補。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

天氣變冷了，好多人會想吃上一鍋熱騰騰的羊肉爐或薑母鴨！但您有想過嗎，一般店家都只有「麻油麵線」，不像火鍋店會賣白飯，老饕認為背後有著三大考量。而經過計算，白飯和麵線的利潤原來差了9倍。

有網友近日在「爆系知識家」臉書社團提出這個問題，引起熱烈討論。有老饕分析，第一，白飯飽足感強，老闆賣了怕消費者不點配料；再來麵線能現點現煮，份量好控制；第三，白飯一次得煮一鍋，萬一剩飯都是成本。

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開業8年的羊肉湯店家呂相萳接受《東森新聞》表示，如果什麼都賣，份量比較不好抓，所以備料只能抓個大概，賣完就沒有了，且在冬天比較有缺貨問題，「夏天，你賣到（晚間）10點也賣不完。」

▼薑母鴨基本上只有賣麵線。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

一年四季備貨不同學問，再看看利潤，同樣都是一斤，白飯能煮8碗，麵線能煮成30碗，白飯一碗成本3元賣10元，利潤233%；但成本1.3元的麵線能賣30元，利潤狂飆到2200%，差距9倍。

但也有人「無飯不歡」，有網友說，店家不賣飯，乾脆自己帶兩碗去吃。呂老闆想到用羊油拌飯提升附加價值，他說，羊油丟掉也很可惜，配中藥下去熬煮，口感特別且不腥羶。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼原來白飯和麵線利潤差9倍。（圖／東森新聞）