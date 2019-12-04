【廣編】國寶國保分不清楚？邰智源重返校園再學習

▲藝人邰智源拍攝國民年金宣導廣告，幫助民眾輕鬆了解國保小常識。

圖、文／勞動部勞工保險局提供

藝人邰智源日前拍攝國民年金宣導廣告，以詼諧精湛的演出詮釋國保優點，幫助民眾輕鬆了解國保小常識。廣告以「國保小教室」為主題，邰智源化身活潑小學生，學習國民年金五大保障，也呼籲大家「活到老、保到老」。

國民年金提供「老年年金」、「身心障礙年金」、「遺屬年金」、「生育給付」、「喪葬給付」五大保障。被保險人只要按時繳納保險費，在生育、遭遇重度以上身心障礙或死亡事故及年滿65歲時，即可依規定請領相關年金給付或一次性給付，以保障本人或其遺屬的基本經濟生活。

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隨著我國平均壽命延長、出生率下降，提供國民老年生活的經濟安全保障，已是社會安全體系的重要課題。民國97年10月1日，國民年金正式開辦，主要納保對象為年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民。

國民年金的開辦是社會保險制度重要一環，讓以往未能被納入社會保險網絡的國民，也能享有社會保險的好處，並獲得老年經濟生活的基本保障。

國保小教室影片 : https://www.youtube.com/watch?v=jGIF8gowrkA

完整資訊 : https://www.bli.gov.tw/0013605.html